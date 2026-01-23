Το «αντίο» της Μόνικα Μπελούτσι στον Βαλεντίνο: Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και ένας ξεχωριστός άνθρωπος
Μετά την κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας η ηθοποιός τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση
Μετά την κηδεία του Βαλεντίνο στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι στη Ρώμη, στην οποία έδωσαν το «παρών» πλήθος επωνύμων από τον κόσμο της μόδας και του θεάματος, η Μόνικα Μπελούτσι μέσα από μία ανάρτηση στα social media είπε το δικό της «αντίο».
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές τους φωτογραφίες από επίσημες εμφανίσεις τους, ενώ έκανε λόγο για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν ξεχωριστό άνθρωπο. «Στη μνήμη του κυρίου Βαλεντίνο, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη και ενός πολύ ξεχωριστού ανθρώπου. Με όλο μου τον σεβασμό και την αγάπη», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Η ανάρτηση της Μόνικα Μπελούτσι
Το τελευταίο «αντίο» στον Βαλεντίνο
Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου οικογένεια, φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της μόδας συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι στη Ρώμη για να αποχαιρετήσουν τον θρυλικό σχεδιαστή.
Τριακόσιοι περίπου πολίτες βρέθηκαν στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το «παρών», μεταξύ των άλλων, έδωσαν η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, η Αν Χάθαγουεϊ και ο Τομ Φορντ. Μέσα στον ναό βρέθηκαν περίπου 750 άνθρωποι και κοντά στο φέρετρο του Βαλεντίνο είχαν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.
Ο Βαλεντίνο ετάφη στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
