Το «αντίο» της Μόνικα Μπελούτσι στον Βαλεντίνο: Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και ένας ξεχωριστός άνθρωπος

Το τελευταίο «αντίο» στον Βαλεντίνο



Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου οικογένεια, φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της μόδας συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι στη Ρώμη για να αποχαιρετήσουν τον θρυλικό σχεδιαστή

Τριακόσιοι περίπου πολίτες βρέθηκαν στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το «παρών», μεταξύ των άλλων, έδωσαν η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, η Αν Χάθαγουεϊ και ο Τομ Φορντ. Μέσα στον ναό βρέθηκαν περίπου 750 άνθρωποι και κοντά στο φέρετρο του Βαλεντίνο είχαν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.





Ο Βαλεντίνο ετάφη στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

