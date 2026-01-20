Ρίτα Γουίλσον για Βαλεντίνο: Παρά την ευφυΐα του, διατηρούσε πάντα την καλοσύνη και την ταπεινότητά του
Ρίτα Γουίλσον για Βαλεντίνο: Παρά την ευφυΐα του, διατηρούσε πάντα την καλοσύνη και την ταπεινότητά του
Όταν με έντυνε, ένιωθα άνετα και όμορφη, ανέφερε η παραγωγός για τον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας
Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Βαλεντίνο, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, διάσημα πρόσωπα που είχαν φορέσει δημιουργίες του και είχαν χτίσει μαζί του μια φιλική σχέση έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν μέσα από τα social media. Ένα από αυτά ήταν και η Ρίτα Γουίλσον, η οποία προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram.
Η παραγωγός και σύζυγος του Τομ Χανκς ανέτρεξε στη γνωριμία τους, το 1983, τονίζοντας πως δεν τότε δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόντουσαν φίλοι και ότι θα την έντυνε, ενώ μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ευφυΐα, την ταπεινότητα και την καλοσύνη που χαρακτήριζαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας.
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της έγραψε: «Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα ως πολύ νέα γυναίκα, το 1983, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα γινόταν φίλος μου, ούτε ότι θα ερχόταν η μέρα που θα με έντυνε. Παρά την εξαιρετική ευφυΐα του, διατηρούσε πάντα την καλοσύνη και την ταπεινότητά του. Αγκάλιαζε τους φίλους του που έμεναν πάντα στο πλευρό του. Εκείνοι ήταν η οικογένειά του».
Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία τους και τη φιλική τους σχέση: «Με έκανε πάντα να αισθάνομαι ευπρόσδεκτη. Όταν με έντυνε, ένιωθα άνετα και όμορφη. Όταν ο Τομ κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ, φορούσα Βαλεντίνο. Και συνέχισα να τον φοράω για πολλά χρόνια. Αγάπησα κάθε δευτερόλεπτο που περάσαμε μαζί, είτε επαγγελματικά είτε ιδιωτικά. Δεν θα ξεχαστεί. Είναι κομμάτι της ιστορίας. Ήταν φίλος. Είθε η μνήμη του να είναι αιώνια».
Δείτε την ανάρτησή της
Η παραγωγός και σύζυγος του Τομ Χανκς ανέτρεξε στη γνωριμία τους, το 1983, τονίζοντας πως δεν τότε δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόντουσαν φίλοι και ότι θα την έντυνε, ενώ μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ευφυΐα, την ταπεινότητα και την καλοσύνη που χαρακτήριζαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας.
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της έγραψε: «Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα ως πολύ νέα γυναίκα, το 1983, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα γινόταν φίλος μου, ούτε ότι θα ερχόταν η μέρα που θα με έντυνε. Παρά την εξαιρετική ευφυΐα του, διατηρούσε πάντα την καλοσύνη και την ταπεινότητά του. Αγκάλιαζε τους φίλους του που έμεναν πάντα στο πλευρό του. Εκείνοι ήταν η οικογένειά του».
Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία τους και τη φιλική τους σχέση: «Με έκανε πάντα να αισθάνομαι ευπρόσδεκτη. Όταν με έντυνε, ένιωθα άνετα και όμορφη. Όταν ο Τομ κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ, φορούσα Βαλεντίνο. Και συνέχισα να τον φοράω για πολλά χρόνια. Αγάπησα κάθε δευτερόλεπτο που περάσαμε μαζί, είτε επαγγελματικά είτε ιδιωτικά. Δεν θα ξεχαστεί. Είναι κομμάτι της ιστορίας. Ήταν φίλος. Είθε η μνήμη του να είναι αιώνια».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα