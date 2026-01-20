Akylas: Περάσαμε δυσκολίες, έχω αναπηρία και πλέον μετακινούμαι πολύ δύσκολα, είπε ο πατέρας του
Ο Βασίλης Μυτιληναίος μίλησε για την επιτυχία του τραγουδιού που έστειλε ο γιος του για την Eurovision
Για τις δυσκολίες που πέρασε η οικογένεια του Akyla μίλησε ο πατέρας του, αποκαλύπτοντας πως έχει μία αναπηρία και πλέον μετακινείται πολύ δύσκολα.
Ο Βασίλης Μυτιληναίος, όπως ονομάζεται, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και εξήγησε πως ο Akylas όσα κατάφερε τα έχει κάνει μόνος του, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τους γονείς του. Παράλληλα, δήλωσε πως ο γιος του δεν είχε πάντα στόχο την Eurovision, αλλά είναι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που κατάφερε το τραγούδι του να έχει αυτή την απήχηση.
Ο πατέρας του τραγουδιστή είπε συγκεκριμένα: «Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος. Το ήλπιζα αλλά δεν το περίμενα. Ο γιος μου είναι καινούριος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια. Είναι μόνος του, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος, στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μία αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία όλη ζητάνε συνεχώς. Το κάνω κι εγώ. Όλοι ζητάμε».
Στη συνέχεια ο Βασίλης Μυτιληναίος ρωτήθηκε εάν θα πάει να τον δει από κοντά σε περίπτωση που προκριθεί και εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision: «Μετακινούμαι πλέον πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι θα βρω τη δύναμη για να πάω μαζί του. Ήξερα για τη συμμετοχή του στη Eurovision από τότε που το έμαθε και ο ίδιος. Εδώ και 1,5 μήνα το συζητούσαμε. Από μικρός δεν μπορώ να πω ότι είχε στόχο τη Eurovision αλλά είχε στόχο την καλλιτεχνία. Ήθελε να εκφράζεται. Στην αρχή ήθελε να γίνει ηθοποιός. Προσπάθησε πολλές φορές να περάσει στο Εθνικό Θέατρο. Δεν τα κατάφερε. Ήθελε κάπου να εμφανίζεται, να είναι διασκεδαστής», απάντησε.
Όσον αφορά στα συναισθήματα του Akyla μετά τα σχόλια, ανέφερε: «Είναι τρομερά συγκινημένος. Για να πω την αλήθεια, τον παρακολουθώ από τα social. Δεν μπόρεσα να τον βρω στο τηλέφωνο. Μου έστειλε κάτι καρδούλες. Από χθες δεν τον βρίσκω, πετάει κι αυτός τώρα».
Τέλος, για τον στίχο του Akyla που αφορά στη μητέρα του, ο Βασίλης Μυτιληναίος είπε: «Ο στίχος για τη μάνα, μας αγγίζει όλους. Ο πρώτος γονιός μας είναι η μάνα μας, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για όλους μας ισχύει αυτό».
