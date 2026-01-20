Akylas: Περάσαμε δυσκολίες, έχω αναπηρία και πλέον μετακινούμαι πολύ δύσκολα, είπε ο πατέρας του

Στη συνέχεια ο Βασίλης Μυτιληναίος ρωτήθηκε εάν θα πάει να τον δει από κοντά σε περίπτωση που προκριθεί και εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision: «Μετακινούμαι πλέον πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι θα βρω τη δύναμη για να πάω μαζί του. Ήξερα για τη συμμετοχή του στη Eurovision από τότε που το έμαθε και ο ίδιος. Εδώ και 1,5 μήνα το συζητούσαμε. Από μικρός δεν μπορώ να πω ότι είχε στόχο τη Eurovision αλλά είχε στόχο την καλλιτεχνία. Ήθελε να εκφράζεται. Στην αρχή ήθελε να γίνει ηθοποιός. Προσπάθησε πολλές φορές να περάσει στο Εθνικό Θέατρο. Δεν τα κατάφερε. Ήθελε κάπου να εμφανίζεται, να είναι διασκεδαστής», απάντησε.





