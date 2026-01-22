Μαίρη Βιδάλη για τον θάνατο του γιου της: Δεν θα μπορούσα να αντέξω χωρίς την πίστη
Για εμένα και την κόρη μου δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα, είπε η ηθοποιός
Για την απώλεια του γιου της μίλησε η Μαίρη Βιδάλη, εξηγώντας πως η πίστη είναι από τα λίγα πράγματα που τη βοηθούν, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να αντέξει.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και δήλωσε πως σκέφτεται ότι ο γιος της είναι καλά, ωστόσο είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, όπως και για την κόρη της.
Η Μαίρη Βιδάλη όταν ρωτήθηκε πώς είναι αυτό το διάστημα, απάντησε: «Είμαι καλά. Είμαι καλά γιατί πιστεύω. Η πίστη βοηθάει πάρα πολύ. Απορώ πώς μπορούν να ξεπεράσουν ένα τέτοιο γεγονός, όπως εγώ στη ζωή μου, αν δεν έχουν πίστη. Δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Πίστευα πάντα, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο και με βοηθάει πάρα πολύ. Με βοηθάει και ένα άλλο στοιχείο. Από πάρα πολύ μικρή - και τώρα - έχω εξοικειωθεί με την έννοια του αποχωρισμού. Εννοώ του ζωντανού αποχωρισμού από αγαπημένους ανθρώπους. Λένε ότι ο ζωντανός αποχωρισμός δεν έχει παρηγοριά. Έχει. Ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι μακριά σου από επιλογή τους ή από καταστάσεις, αλλά είναι καλά. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί όταν αγαπάς αυτό σε νοιάζει, να είναι καλά ο άλλος που αγαπάς. Άρα σκέφτομαι ότι είναι καλά».
Στη συνέχεια εξήγησε πως η κόρη της, οι φίλοι και οι συνεργάτες της της στάθηκαν πάρα πολύ σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή: «Δεν έχω κάποιον πνευματικό. Είμαι μόνη μου. Ζω εντελώς μόνη μου 2,5 χρόνια, αλλά δεν είμαι ποτέ μόνη μου αφού έχω τα παιδιά μου, την κόρη μου εννοώ, και του φίλους μου, τους συνεργάτες μου. Μου στάθηκε πάρα πολύ ο κλάδος. Δεν το περίμενα τόσο πολύ, γιατί ακόμα και άνθρωποι που δεν τους γνώριζα και δεν είχα φιλία μαζί τους, μου στάθηκαν πάρα πολύ. Νιώθω ευγνωμοσύνη και θα νιώθω πάντα για αυτή την περίοδο της ζωής μου».
Και στο τέλος, με αφορμή τον ένα χρόνο που πέρασε από τον θάνατο του γιου της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Για εσάς έχει περάσει ένας χρόνος. Για εμένα και για την κόρη μου δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα. Και κάποια φίλη που έχει χάσει το παιδί της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μου είπε "μετά τα 20 χρόνια θα είναι πιο εύκολο". Δεν υπάρχει χρόνος για εμάς. Πέρασε ο χρόνος, έκλεισε ο χρόνος προχθές, αλλά για εμάς είναι σαν χθες. Και εύχομαι κανένας να μην το ζήσει αυτό. Πάνω απ' όλα βοηθάει η πίστη».
Ο γιος της Μαίρης Βιδάλη, Κάρολος, έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 34 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο επί δύο χρόνια. Επρόκειτο για έναν επιθετικό καρκίνο που ξεκίνησε από τον πνεύμονα και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο του το σώμα.
