«Είμαι καλά», λέει η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου, πώς μια ανάρτηση για τον θάνατο γυναίκας με το ίδιο ονοματεπώνυμο προκάλεσε σύγχυση
«Είμαι καλά», λέει η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου, πώς μια ανάρτηση για τον θάνατο γυναίκας με το ίδιο ονοματεπώνυμο προκάλεσε σύγχυση

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

«Είμαι καλά», λέει η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου, πώς μια ανάρτηση για τον θάνατο γυναίκας με το ίδιο ονοματεπώνυμο προκάλεσε σύγχυση
Ο θάνατος μιας γυναίκας που είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο με την τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου, προκάλεσε σύγχυση επί ώρες, αφού ταυτίστηκε με την τραγουδίστρια.

Ωστόσο, η ίδια έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι αναρτήσεις στα social media δεν αφορούν την ίδια αλλά μια άλλη γυναίκα με το ίδιο όνομα. 

Δείτε την ανάρτηση

