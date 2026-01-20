«Είμαι καλά», λέει η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου, πώς μια ανάρτηση για τον θάνατο γυναίκας με το ίδιο ονοματεπώνυμο προκάλεσε σύγχυση

Ο θάνατος μιας γυναίκας που είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο με την τραγουδίστρια, προκάλεσε σύγχυση επί ώρες, αφού ταυτίστηκε με την τραγουδίστρια.Ωστόσο, η ίδια έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι αναρτήσεις στα social media δεν αφορούν την ίδια αλλά μια άλλη γυναίκα με το ίδιο όνομα.