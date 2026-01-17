Γιώργος Κιμούλης: Τυχαίνει που έχω σχεδόν δέκα χρόνια να κάνω τηλεόραση, μου έγιναν προτάσεις που δεν με κάλυπταν
Γιώργος Κιμούλης: Τυχαίνει που έχω σχεδόν δέκα χρόνια να κάνω τηλεόραση, μου έγιναν προτάσεις που δεν με κάλυπταν
Αν προκύψει κάποια πρόταση που να την πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την αποδεχτώ, σχολίασε ο ηθοποιός
Στη σχεδόν δεκαετή απουσία του από την τηλεόραση αναφέρθηκε ο Γιώργος Κιμούλης, τονίζοντας ότι οι προτάσεις που του έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια δεν τον κάλυπταν.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και μεταξύ άλλων σχολίασε για την αποχή του από τη μικρή οθόνη: «Τυχαίνει που έχω σχεδόν 10 χρόνια να κάνω τηλεόραση, είμαι παιδί και της τηλεόρασης. Αν προκύψει κάποια στιγμή μια πρόταση που να την πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την αποδεχτώ».
Σχετικά με τις προτάσεις που του έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τον λόγο που τις αρνήθηκε, ο Γιώργος Κιμούλης είπε: «Βεβαίως και μου έγιναν προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, απλώς ήταν προτάσεις που δεν με κάλυπταν».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfqqsl5wfp9l)
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και μεταξύ άλλων σχολίασε για την αποχή του από τη μικρή οθόνη: «Τυχαίνει που έχω σχεδόν 10 χρόνια να κάνω τηλεόραση, είμαι παιδί και της τηλεόρασης. Αν προκύψει κάποια στιγμή μια πρόταση που να την πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την αποδεχτώ».
Σχετικά με τις προτάσεις που του έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τον λόγο που τις αρνήθηκε, ο Γιώργος Κιμούλης είπε: «Βεβαίως και μου έγιναν προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, απλώς ήταν προτάσεις που δεν με κάλυπταν».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα