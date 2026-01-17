Η Ευρυδίκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη με τον Μπομπ Κατσιώνη
Η Ευρυδίκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη με τον Μπομπ Κατσιώνη

Λίγες μέρες αρκούν για να γεμίσει η καρδιά, έγραψε η τραγουδίστρια

Ιωάννα Μαρίνου
Φωτογραφίες από την απόδρασή της στη Βαρκελώνη με τον Μπομπ Κατσιώνη δημοσίευσε η Ευρυδίκη.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από τα ταξίδι που πραγματοποίησε με τον σύζυγό της, με τους δύο να ποζάρουν χαμογελαστοί. Από τη δημοσίευση της Ευρυδίκης δεν έλειψαν και εικόνες από το πάρκο Güell, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, το οποίο επισκέφτηκαν.

«Λίγες μέρες αρκούν για να γεμίσει η καρδιά. Εδώ, στη Βαρκελώνη. Πάρκο Güell, Γκαουντί. Χωρίς λόγια» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτησή της


