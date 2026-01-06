Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ηθοποιός Ανδρέας Φιλιππίδης, το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ηθοποιός Ανδρέας Φιλιππίδης, το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ

Με επιβλητική παρουσία και ήθος κάλυπτε από δραματικούς ρόλους μέχρι αξέχαστες κωμωδίες, αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ηθοποιός Ανδρέας Φιλιππίδης, το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ
Σαν σήμερα, το 1919, γεννήθηκε ο ηθοποιός Ανδρέας Φιλιππίδης και η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του με ένα αφιερωματικό βίντεο.

Στο κλιπ που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram περιλαμβάνονται σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ενώ στη δημοσίευση γίνεται λόγος για έναν ηθοποιό με επιβλητική παρουσία και ήθος που μπορούσε να ανταποκριθεί σε ρόλους τόσο δραματικούς όσο και κωμικούς.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Με επιβλητική παρουσία, ήθος και ρεπερτόριο που κάλυπτε από δραματικούς ρόλους μέχρι αξέχαστες κωμωδίες, ο Ανδρέας Φιλιππίδης ήταν από τους ρολίστες με το βλέμμα του πρωταγωνιστή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1919 και τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές του στη Φίνος Φιλμ».

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

