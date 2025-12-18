Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 41 χρόνια από τον θάνατο του Άρη Μαλιαγρού
Μια πολύ αξιόλογη μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής
Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1984 ο Άρης Μαλιαγρός και η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του με ένα αφιερωματικό βίντεο στα social media.
Συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagtram δημοσιεύτηκε ένα κλιπ με σκηνές του ηθοποιού μεταξύ άλλων στις ταινίες «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε», «Η Βίλλα των Οργίων» και «Το Δόλωμα». Στην ανάρτηση γίνεται λόγος για μια αξιόλογη μορφή του θεάτρου και του κινηματογράφου και για έναν άνθρωπο με ευγενικό και αριστοκρατικό παρουσιαστικό.
Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση: «Σήμερα τιμάμε τον γλυκύτατο ''κύριο με το μονόκλ'', τον ταλαντούχο ηθοποιό μας Άρη Μαλιαγρό. Με το ευγενικό και αριστοκρατικό του παρουσιαστικό, ο Άρης Μαλιαγρός υπήρξε μια πολύ αξιόλογη μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Συνεργάστηκε σε εννέα ταινίες με την Φίνος Φιλμ, δίνοντας πάντα μια ξεχωριστή νότα στο σενάριο που έκανε όμως όλη τη διαφορά».
Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Άρης Μαλιαγρός: «Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1984 και τον θυμόμαστε μέσα από τις ταινίες ''Η Γυναίκα μου Τρελλάθηκε'', ''Οι Θαλασσιές οι Χάντρες'', ''Η Βίλλα των Οργίων'', ''Ο Ξυπόλυτος Πρίγκηψ'', ''Το Δόλωμα'', ''Ο Επαναστάτης Ποπολάρος'', ''Η Ρένα είναι Οφσάιντ'' και ''Η Αλίκη Δικτάτωρ''».
