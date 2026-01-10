Το συγκινητικό μήνυμα της Χριστίνας Μαραγκόζη για τη μητέρα της: Μου λείπεις και θα μου λείπεις για πάντα
Με κάποιον τρόπο είσαι ακόμα εδώ, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Ένα συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της δημοσίευσε η Χριστίνα Μαραγκόζη, εκφράζοντας πόσο της λείπει και πως θα συνεχίσει να της λείπει για πάντα.
Η τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της μητέρας της, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, και δήλωσε πως έχει μάθει πλέον να ζει χωρίς εκείνη, αλλά τη σκέφτεται συχνά και την ψάχνει ακόμα σε μικρές στιγμές της καθημερινότητάς της.
Η Χριστίνα Μαραγκόζη στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Μανούλα μου πέρασαν δύο χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν μέρες που ο χρόνος μοιάζει να σταμάτησε εκείνη τη στιγμή. Έμαθα να ζω χωρίς την παρουσία σου χωρίς το χαμόγελο σου χωρίς την αγκαλιά σου αλλά δεν έμαθα να μη μου λείπεις. Σου μιλάω συχνά μες το μυαλό μου. Όταν δυσκολεύομαι όταν χαίρομαι. Σε ψάχνω σε μικρές στιγμές, σε μια μυρωδιά σε μια συνήθεια, σε λόγια που πιάνω τον εαυτό μου να λέει όπως τα έλεγες εσύ. Και τότε καταλαβαίνω πως, με κάποιον τρόπο, είσαι ακόμα εδώ. Μου λείπεις μαμά και θα μου λείπεις για πάντα. Σε αγαπάω απ´εδώ μέχρι τον ουρανό»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
