Χειλάκης: Έχω φάει cancel για το audiobook του Τσίπρα, με λένε παλιοκομμούνι και απαντάω ευχαριστώ
«Ωραία τα λέει η Κωνσταντοπούλου, αλλά υπάρχει και ένας πολιτικός πολιτισμός» σχολίασε, ενώ εξήγησε τον λόγο που δεν ψήφιζε επί 13 χρόνια
Στις αντιδράσεις που προκάλεσε το audiobook του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τη φωνή του, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όσους τον αποκαλούν «παλιοκομμούνι» αλλά και γιατί δεν ψήφιζε για 13 χρόνια αναφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Αιμίλιος Χειλάκης.
Όπως είπε στο Action24, «το να κάνεις cancel στον Χειλάκη, γιατί έκανε audiobook του Τσπίρα ή γιατί θεωρεί τον εαυτό του αριστερό και όχι σταλινικό κομμουνιστή, γιατί εμένα μου το έχει κάνει το ΚΚΕ, λες OK ευχαριστώ, να είστε καλά. Στην Ελλάδα όμως αυτό κρατάει 3 ημέρες. Μπορεί να κινδυνεύσει εκεί το φαΐ σου στο ταμείο, ο πρότερος βίος σου όμως μπορεί να σου επιτρέψει να επιστρέψεις».
Σύμφωνα με τον ηθοποιό «υπήρχε ο στρατός των τρολ που έλεγε "άσε μας ρε Χειλάκη" όταν αποκάλυψα ότι διαβάζω το βιβλίο Τσίπρα έπεσαν πάνω μου για μια προσπάθεια αποδόμησης, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι έκαναν διαφήμιση».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «καταλαβαίνω τον άνθρωπο που του αρέσει ή δεν του αρέσει μια παράσταση ή τα λεγόμενά μου. Με βρίζουν και με λένε "παλιοκομμούνι" και τους λέω ευχαριστώ, είμαι κομμουνιστής. Μου λένε "άντε ρε φίλε των ομοφυλοφίλων" και τους λέω ευχαριστώ, γιατί δεν είναι κάτι που με προσβάλει. Τα πολιτικά τρολς από όλες τις στρατιές είναι εκεί πέρα και θα χιμήξουν σε όποιον έχει διαφορετική άποψη. Και μετά τι νομίζουν; Ότι δεν θα φάω το βράδυ. Στην Ελλάδα το cancel δεν είναι τόσο ισχυρό γιατί είμαστε βιοτεχνία, όχι βιομηχανία».
Με αφορμή, δε, όσα συμβαίνουν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε: «Οι θυμωμένοι ψηφοφόροι συγκινούνται, ακόμα ζούμε την εποχή των συνασπισμών ή των κομμάτων της οργής. Δεν είναι κακό, αλλά ούτε κατ' ανάγκη καλό. Δεν νιώθεις ασφαλής να σε κυβερνήσει ένας άνθρωπος που είναι οργισμένος. Θες έναν άνθρωπο που ξέρει ότι έχει κάνει λάθος ή που ξέρει ότι θα ξανακάνει λάθος».
Ειδικά για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «η αίσθηση είναι ότι η Ζωή ωραία τους στριμώχνει, αλλά υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός, που οφείλουμε να τον κρατήσουμε για να συνεννοηθούμε. Αν δεν τον κρατήσουμε, θα έρθει κόσμος που δεν θα τον σέβεται και δεν θα σέβεται ούτε αυτόν που χιμάει, ούτε αυτόν που δέχεται την οργή».
Με αφορμή, τέλος, την αποδοκιμασία κατά του πολιτικού συστήματος που εκφράζουν ορισμένοι, ο δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε ότι «για 13 χρόνια δεν ψήφιζα, γιατί σκεφτόμουν γιατί να ψηφίσω τον Συνασπισμό αφού η ψήφος θα πήγαινε σε άλλα κόμματα, λόγω του τότε εκλογικού νόμου, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να ψηφίζω και ζητώ συγγνώμη, γιατί τότε δεν ψήφιζα».
