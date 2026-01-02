Ο Λάκης Γαβαλάς καλωσόρισε γυμνός το 2026, δείτε φωτογραφία
Ο σχεδιαστής μόδας έστειλε ευχές για τη νέα χρονιά στους διαδικτυακούς του φίλους
Με μία φωτογραφία του στην οποία εμφανίζεται γυμνός κρατώντας ένα καπέλο, καλωσόρισε ο Λάκης Γαβαλάς τη νέα χρονιά, στέλνοντας ευχές για το 2026.
Στην εικόνα που δημοσίευσε ο σχεδιαστής μόδας την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε σε έναν καθρέφτη χωρίς ρούχα, καλύπτοντας ένα μέρος του σώματός του με ένα καπέλο. Παράλληλα, ευχήθηκε με χιούμορ για το νέο έτος, σημειώνοντας: «Καλημέρα φίλοι μου και χαρούμενο, αισιόδοξο, υπεύθυνο, λαμπερό, βοηθητικό, συμπονετικό, συνεργάσιμο, γενναιόδωρο και ιαματικό το 2026. Αν τα πετύχει όλα αυτά ή τα περισσότερα, εγώ θα του βγάλω το καπέλο».
