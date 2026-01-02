Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Βικτόρια Μπέκαμ: Η κίνηση συμφιλίωσης με τον Μπρούκλιν μετά το block στα social media
Βικτόρια Μπέκαμ: Η κίνηση συμφιλίωσης με τον Μπρούκλιν μετά το block στα social media
Με φόντο τη συνεχιζόμενη ρήξη στην οικογένεια, η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έστειλαν μέσω των social media μηνύματα συμφιλίωσης προς τον πρωτότοκο γιο τους
Σε μια έμμεση κίνηση συμφιλίωσης προς τον γιο της, Μπρούκλιν, προχώρησε η Βικτόρια Μπέκαμ, μετά την απόφασή του να κάνει block σε μέλη της οικογένειάς του στα social media.
Η Μπέκαμ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με μια δημόσια ανάρτηση που πολλοί ερμήνευσαν ως ξεκάθαρο μήνυμα προς τον αποξενωμένο γιο της, Μπρούκλιν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μπρούκλιν δεν διατηρεί επαφή με την οικογένειά του και πρόσφατα φέρεται να τους έχει αποκλείσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλα αυτά, η Βικτόρια Μπέκαμ ξεκίνησε το 2026 με μια κίνηση που εξέλαβαν πολλοί ως μία προσπάθεια προσέγγισης. Συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε φωτογραφία του συζύγου της Ντέιβιντ Μπέκαμ μαζί με τον Μπρούκλιν στο Instagram, στην οποία ο Ντέιβιντ έγραφε «Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ», προσθέτοντας η ίδια μια καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ προχώρησε και σε δεύτερη ανάρτηση, δημοσιεύοντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία με τη Βικτόρια και τα τέσσερα παιδιά τους, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: «Είστε η ζωή μου, σας αγαπώ όλους, o μπαμπάς. Πάμε για το 2026».
Οι αναρτήσεις αυτές ήρθαν λίγες ημέρες μετά τον απολογισμό του 2025 που δημοσίευσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στα social media, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στις θετικές στιγμές της χρονιάς, όπως τα 50ά του γενέθλια, την απονομή του τίτλου του ιππότη και την κατάκτηση του MLS ως ιδιοκτήτης ομάδας, χωρίς αναφορά στην οικογενειακή κρίση και στον Μπρούκλιν.
Οι λόγοι της ρήξης δεν έχουν επισήμως διευκρινιστεί. Πηγή είχε δηλώσει στο περιοδικό HELLO! ότι από την είσοδο της συζύγου του Μπρούκλιν, Νίκολα Πελτζ, στην οικογένεια, υπήρχαν εντάσεις, ωστόσο άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια επιθυμούν να φτιάξουν τις σχέσεις τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντέιβιντ είναι διατεθειμένος ακόμη και να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει ο Μπρούκλιν με τη σύζυγό του, προκειμένου να υπάρξει διάλογος μεταξύ τους.
Η οικογενειακή ένταση έγινε πιο εμφανής μετά την απουσία του Μπρούκλιν τόσο από τα 50ά γενέθλια του πατέρα του τον Μάιο του 2025 όσο και από τα 51α γενέθλια της Βικτόρια τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Τον Δεκέμβριο, ο μικρότερος αδερφός του, Κρουζ, αποκάλυψε ότι ο Μπρούκλιν έχει αποκλείσει από τα social media τους γονείς του και τα αδέρφια του, διατηρώντας ωστόσο επαφή με άλλους συγγενείς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
