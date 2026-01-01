Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
GALA
Μαρία Κορινθίου Γιώργος Καραθανάσης Πρωτοχρονιά Ιταλία

Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις

Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες με τον Γιώργο Καραθανάση ποζάροντας στο χιονισμένο τοπίο

Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον σύντροφο της, Γιώργο Καραθανάση υποδέχτηκε το νέο έτος η Μαρία Κορινθίου στις ιταλικές Άλπεις, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media από την απόδρασή τους.

Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, η ηθοποιός κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο, δείχνοντας πώς περνούν την πρώτη ημέρα του 2026. Σε ορισμένες εικόνες η Μαρία Κορινθίου πόζαρε μόνη της με μία μαύρη γούνα, και σε άλλες μαζί με τον Γιώργο Καραθανάση, ενώ σε βίντεο που συμπεριλαμβανόταν στη δημοσίευσή της φαινόταν ο σύντροφός της να κάνει snowmobile.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις

Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Μαρία Κορινθίου για τον σύντροφό της μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στις 21 Σεπτεμβρίου, τον είχε χαρακτηρίσει ως έναν «αυθεντικό και στιβαρό άνθρωπο». Όπως είχε πει:  «Ο Γιώργος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας στιβαρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει τι είναι, ποιος είναι. Ξέρει πως με την παρουσία του βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του».
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης