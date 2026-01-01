Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η Μαρία Κορινθίου υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις
Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες με τον Γιώργο Καραθανάση ποζάροντας στο χιονισμένο τοπίο
Με τον σύντροφο της, Γιώργο Καραθανάση υποδέχτηκε το νέο έτος η Μαρία Κορινθίου στις ιταλικές Άλπεις, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media από την απόδρασή τους.
Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, η ηθοποιός κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο, δείχνοντας πώς περνούν την πρώτη ημέρα του 2026. Σε ορισμένες εικόνες η Μαρία Κορινθίου πόζαρε μόνη της με μία μαύρη γούνα, και σε άλλες μαζί με τον Γιώργο Καραθανάση, ενώ σε βίντεο που συμπεριλαμβανόταν στη δημοσίευσή της φαινόταν ο σύντροφός της να κάνει snowmobile.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Μαρία Κορινθίου για τον σύντροφό της μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στις 21 Σεπτεμβρίου, τον είχε χαρακτηρίσει ως έναν «αυθεντικό και στιβαρό άνθρωπο». Όπως είχε πει: «Ο Γιώργος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας στιβαρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει τι είναι, ποιος είναι. Ξέρει πως με την παρουσία του βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
