Η Μαρία Κορινθίου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Γιώργο Καραθανάση στην Ιταλία
Η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της στις Δολομιτικές Άλπεις
Στην Ιταλία βρίσκεται η Μαρία Κορινθίου, μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση, και δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες στα social media της από τα μέρη που έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής.
Η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το Μπέργκαμο, σε ένα από τα οποία απεικονίζεται δίπλα της και ο επιχειρηματίας, με τον οποίο δεν δημοσιεύει συνήθως κοινές φωτογραφίες.
Δείτε τις φωτογραφίες από το ταξίδι της Μαρίας Κορινθίου και του Γιώργου Καραθανάση
Η Μαρία Κορινθίου επέλεξε, μάλιστα, να γιορτάσει και τα γενέθλιά της στην Ιταλία, στις Δολομιτικές Άλπεις συγκεκριμένα. Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ανέβασε μία φωτογραφία από το βουνό στο προφίλ της, στη λεζάντα της οποίας έγραψε: «30.12… και το μικρό Μαράκι τούτη την ημέρα, ήρθε σε αυτόν τον όμορφο κόσμο…. Μια φορά και έναν Δεκέμβρη».
Ο Γιώργος Καραθανάσης της ευχήθηκε δημόσια ανεβάζοντας και εκείνος στο προφίλ του μία φωτογραφία της μπροστά στο χιονισμένο τοπίο και έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».
