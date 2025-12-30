Η Μαρία Κορινθίου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Γιώργο Καραθανάση στην Ιταλία
GALA
Μαρία Κορινθίου Γιώργος Καραθανάσης Ιταλία

Η Μαρία Κορινθίου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Γιώργο Καραθανάση στην Ιταλία

Η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της στις Δολομιτικές Άλπεις

Η Μαρία Κορινθίου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Γιώργο Καραθανάση στην Ιταλία
Στέλλα Μούτσιου
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην Ιταλία βρίσκεται η Μαρία Κορινθίου, μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση, και δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες στα social media της από τα μέρη που έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής.

Η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το Μπέργκαμο, σε ένα από τα οποία απεικονίζεται δίπλα της και ο επιχειρηματίας, με τον οποίο δεν δημοσιεύει συνήθως κοινές φωτογραφίες.

Δείτε τις φωτογραφίες από το ταξίδι της Μαρίας Κορινθίου και του Γιώργου Καραθανάση

korinthiou-karathanasis-italia
korinthiou-bergamo
bergamo-maria-korinthiou-arkoudoi
bergamo-korinthiou

Η Μαρία Κορινθίου επέλεξε, μάλιστα, να γιορτάσει και τα γενέθλιά της στην Ιταλία, στις Δολομιτικές Άλπεις συγκεκριμένα. Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ανέβασε μία φωτογραφία από το βουνό στο προφίλ της, στη λεζάντα της οποίας έγραψε:  «30.12… και το μικρό Μαράκι τούτη την ημέρα, ήρθε σε αυτόν τον όμορφο κόσμο…. Μια φορά και έναν Δεκέμβρη».


Ο Γιώργος Καραθανάσης της ευχήθηκε δημόσια ανεβάζοντας και εκείνος στο προφίλ του μία φωτογραφία της μπροστά στο χιονισμένο τοπίο και έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

Η Μαρία Κορινθίου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Γιώργο Καραθανάση στην Ιταλία
Στέλλα Μούτσιου
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης