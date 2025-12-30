Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν μετά από 9 χρόνια σχέσης: Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς για τον γιο μας
Παρότι είναι λυπηρό που κλείνει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μας, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε έναν υπέροχο γιο, δήλωσε το πρώην ζευγάρι
Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης και την απόκτηση ενός γιου.
«Παρότι είναι λυπηρό να κλείνει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μας, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε έναν υπέροχο γιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε», ανέφερε το πρώην ζευγάρι σε δήλωσή του στο περιοδικό PEOPLE.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης και η 35χρονη σεναριογράφος χώρισαν αθόρυβα πριν από περίπου έναν χρόνο, αλλά όπως δήλωσαν, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την ανατροφή του 8χρονου γιου τους, του Λαρς.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων το 2014 και σύντομα ξεκίνησαν να βγαίνουν. Το 2017 υποδέχτηκαν το παιδί τους, λίγες ημέρες πριν ο Γκίμπσον προταθεί για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία του Hacksaw Ridge.
«Τι θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό από το να ακούς τις υποψηφιότητες να ανακοινώνονται κρατώντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο σου;», είχε πει τότε ο Γκίμπσον σε δήλωσή του.
Ο Μελ Γκίμπσον έχει άλλα οκτώ παιδιά. Ο σταρ του Χόλιγουντ έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Χάνα, και έξι γιους, τους Κρίστιαν, Έντουαρντ, Γουίλιαμ, Λούις, Μάιλο και Τόμας, με την πρώην σύζυγό του Ρόμπιν Μουρ, καθώς και τη 16χρονη Λουσία, με την τραγουδοποιό και πιανίστρια Οξάνα Γκριγκόριεβα, από την οποία χώρισε το 2010.
Φωτογραφία: Shutterstock
Mel Gibson and Rosalind Ross Separate After 9 Years: We 'Will Continue to Be the Best Parents' to Our Son (Exclusive) https://t.co/TqjS5wQnmq— People (@people) December 30, 2025
