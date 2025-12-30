Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της: Είναι μια καινούρια συνθήκη, δεν μου αρέσει να συζητάω γι' αυτή δημόσια

Πιο αναλυτικά, η Δέσποινα Καμπούρη είπε:

«





Ο Βαγγέλης Ταρασιάδης και η Δέσποινα Καμπούρη

«Ήρθε η ώρα να μιλήσω για κάτι που μας πονάει βουβά»



Η Δέσποινα Καμπούρη



Η Δέσποινα Καμπούρη ανάρτησε μία φωτογραφία με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη και διευκρίνισε ότι το τελευταίο διάστημα δέχεται έντονες πιέσεις από δημοσιογράφους, γεγονός που την ώθησε να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της κατάσταση.



Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ούτε την πρόθεση ούτε τη διάθεση να μιλήσω δημόσια για την προσωπική μου ζωή. Ομως είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις από δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί μου για να μου πουν ότι “έχουν ένα θέμα που με αφορά” αλλά “θέλουν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα”. Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει “διακριτικότητα” στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν. Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες. Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο».



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Kampouri (@despinakampouri)



Κλείνοντας πρόσθεσε: «Τα social media δεν είναι η ζωή μας, αλλά σε μια τόσο πιεστική στιγμή που θα ήθελα να αποφύγω τα φθηνά quiz και το ακατάληπτο κουτσομπολιό χωρίς τη συναίνεσή μου, που είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει από το πλαίσιο ενός καφέ σε ένα σαλόνι ή μια αίθουσα σύνταξης, να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί. Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια. Γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό».



Θα είναι ενδιαφέρουσες οι φετινές γιορτές, ξεχωριστές και τις βιώνω όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι μια καινούρια συνθήκη, μια συνθήκη που ζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά ξέρεις είναι ένα θέμα που δεν μου αρέσει να το συζητάω δημόσια, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αν θα νιώσω έτοιμη κάποια στιγμή, θα το συζητήσω