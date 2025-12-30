Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της: Είναι μια καινούρια συνθήκη, δεν μου αρέσει να συζητάω γι' αυτή δημόσια
Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της: Είναι μια καινούρια συνθήκη, δεν μου αρέσει να συζητάω γι' αυτή δημόσια
Η δημοσιογράφος και ο Βαγγέλης Ταρασιάδης χώρισαν έπειτα από 16 χρόνια κοινής πορείας
Μια νέα συνθήκη στη ζωή της τόνισε η Δέσποινα Καμπούρη ότι είναι η φάση που περνάει μετά τον χωρισμό της με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, έπειτα από 16 χρόνια κοινής πορείας.
Σε δηλώσεις που έκανε η δημοσιογράφος στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η Δέσποινα Καμπούρη αναφέρθηκε στις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά και στη σημαντική αλλαγή που έχει επέλθει στην προσωπική της ζωή μετά την είδηση του διαζυγίου της.
Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι διανύει μια νέα και διαφορετική περίοδο, την οποία αντιμετωπίζει όπως πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε αντίστοιχες συνθήκες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως στην παρούσα φάση προτιμά να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην ανοίξει δημόσια τη συζήτηση γύρω από το διαζύγιό της, επισημαίνοντας ότι ίσως το κάνει στο μέλλον, εφόσον νιώσει έτοιμη.
Δείτε το βίντεο
Πιο αναλυτικά, η Δέσποινα Καμπούρη είπε: «Θα είναι ενδιαφέρουσες οι φετινές γιορτές, ξεχωριστές και τις βιώνω όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι μια καινούρια συνθήκη, μια συνθήκη που ζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά ξέρεις είναι ένα θέμα που δεν μου αρέσει να το συζητάω δημόσια, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αν θα νιώσω έτοιμη κάποια στιγμή, θα το συζητήσω».
«Ήρθε η ώρα να μιλήσω για κάτι που μας πονάει βουβά»
Η Δέσποινα Καμπούρη γνωστοποίησε στις 8 Νοεμβρίου τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο μήνυμά της, η δημοσιογράφος εξήγησε ότι δεν ήταν στις προθέσεις της να δημοσιοποιήσει ένα τόσο προσωπικό ζήτημα μέσω των social media. Όπως σημείωσε, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση προκειμένου να προλάβει σχετικά δημοσιεύματα για τον γάμο της και να αποφύγει περαιτέρω φημολογία και παραπληροφόρηση.
Η Δέσποινα Καμπούρη ανάρτησε μία φωτογραφία με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη και διευκρίνισε ότι το τελευταίο διάστημα δέχεται έντονες πιέσεις από δημοσιογράφους, γεγονός που την ώθησε να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της κατάσταση.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ούτε την πρόθεση ούτε τη διάθεση να μιλήσω δημόσια για την προσωπική μου ζωή. Ομως είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις από δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί μου για να μου πουν ότι “έχουν ένα θέμα που με αφορά” αλλά “θέλουν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα”. Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει “διακριτικότητα” στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν. Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες. Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο».
Κλείνοντας πρόσθεσε: «Τα social media δεν είναι η ζωή μας, αλλά σε μια τόσο πιεστική στιγμή που θα ήθελα να αποφύγω τα φθηνά quiz και το ακατάληπτο κουτσομπολιό χωρίς τη συναίνεσή μου, που είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει από το πλαίσιο ενός καφέ σε ένα σαλόνι ή μια αίθουσα σύνταξης, να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί. Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια. Γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό».
Σε δηλώσεις που έκανε η δημοσιογράφος στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η Δέσποινα Καμπούρη αναφέρθηκε στις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά και στη σημαντική αλλαγή που έχει επέλθει στην προσωπική της ζωή μετά την είδηση του διαζυγίου της.
Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι διανύει μια νέα και διαφορετική περίοδο, την οποία αντιμετωπίζει όπως πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε αντίστοιχες συνθήκες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως στην παρούσα φάση προτιμά να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην ανοίξει δημόσια τη συζήτηση γύρω από το διαζύγιό της, επισημαίνοντας ότι ίσως το κάνει στο μέλλον, εφόσον νιώσει έτοιμη.
Δείτε το βίντεο
Πιο αναλυτικά, η Δέσποινα Καμπούρη είπε: «Θα είναι ενδιαφέρουσες οι φετινές γιορτές, ξεχωριστές και τις βιώνω όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι μια καινούρια συνθήκη, μια συνθήκη που ζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά ξέρεις είναι ένα θέμα που δεν μου αρέσει να το συζητάω δημόσια, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αν θα νιώσω έτοιμη κάποια στιγμή, θα το συζητήσω».
«Ήρθε η ώρα να μιλήσω για κάτι που μας πονάει βουβά»
Η Δέσποινα Καμπούρη γνωστοποίησε στις 8 Νοεμβρίου τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο μήνυμά της, η δημοσιογράφος εξήγησε ότι δεν ήταν στις προθέσεις της να δημοσιοποιήσει ένα τόσο προσωπικό ζήτημα μέσω των social media. Όπως σημείωσε, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση προκειμένου να προλάβει σχετικά δημοσιεύματα για τον γάμο της και να αποφύγει περαιτέρω φημολογία και παραπληροφόρηση.
Η Δέσποινα Καμπούρη ανάρτησε μία φωτογραφία με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη και διευκρίνισε ότι το τελευταίο διάστημα δέχεται έντονες πιέσεις από δημοσιογράφους, γεγονός που την ώθησε να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της κατάσταση.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ούτε την πρόθεση ούτε τη διάθεση να μιλήσω δημόσια για την προσωπική μου ζωή. Ομως είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις από δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί μου για να μου πουν ότι “έχουν ένα θέμα που με αφορά” αλλά “θέλουν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα”. Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει “διακριτικότητα” στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν. Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες. Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κλείνοντας πρόσθεσε: «Τα social media δεν είναι η ζωή μας, αλλά σε μια τόσο πιεστική στιγμή που θα ήθελα να αποφύγω τα φθηνά quiz και το ακατάληπτο κουτσομπολιό χωρίς τη συναίνεσή μου, που είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει από το πλαίσιο ενός καφέ σε ένα σαλόνι ή μια αίθουσα σύνταξης, να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί. Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια. Γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα