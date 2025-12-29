Survivor: Ανακοινώθηκε η πρώτη τριάδα, δείτε το τρέιλερ
Survivor ΣΚΑΪ

Survivor: Ανακοινώθηκε η πρώτη τριάδα, δείτε το τρέιλερ

Το ριάλιτι επιβίωσης θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Survivor: Ανακοινώθηκε η πρώτη τριάδα, δείτε το τρέιλερ
Πρεμιέρα κάνει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ το Survivor με τον Γιώργο Λιανό να επιστρέφει στον ρόλο του παρουσιαστή. 250.000 ευρώ περιμένουν εκείνον ή εκείνη που θα βρεθεί στην κορυφή του ριάλιτι επιβίωσης.

Τις μέρες που ακολουθούν θα αποκαλύπτονται σταδιακά, μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ, οι Survivors που πήραν το εισιτήριο για τον Άγιο Δομίνικο. Αθηναίοι και Επαρχιώτες μιλούν σε πρώτο πρόσωπο για όλα όσα τους κάνουν να ξεχωρίζουν.

Ακολουθεί η πρώτη τριάδα της Αθήνας

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, 29 ετών, Καλλιθέα
δημητρησ_θεοδωροπουλοσ__01_

Μια δυναμική προσωπικότητα, με παρουσία στον χώρο του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, που διαθέτει πειθαρχία, ευαισθησία και αυθεντικότητα. Ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο παίζοντας σε τοπικές ομάδες και πρωταθλήματα και σπούδασε Αθλητική Δημοσιογραφία. Είναι αθλητικογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου αξιοποιεί την επικοινωνιακή του άνεση, τη γνώση του αθλητικού χώρου και τον άμεσο τρόπο έκφρασής του. Στον ελεύθερο χρόνο του χαλαρώνει φτιάχνοντας παζλ και Lego, δραστηριότητες που τον βοηθούν να συγκεντρώνεται και να αποφορτίζεται.

Αλέξανδρος Κούρτοβικ, 29 ετών, Άγιος Δημήτριος
Survivor: Ανακοινώθηκε η πρώτη τριάδα, δείτε το τρέιλερ
Ξεχωρίζει για την πειθαρχία, την ενέργεια και την αγάπη του για την άθληση. Εργάζεται στο χώρο της εστίασης ως manager σε μεγάλο ξενοδοχείο όμως η καθημερινότητά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό και τη φύση. Προπονείται στην καλλισθενική ενώ από τις αγαπημένες του δραστηριότητες είναι η πεζοπορία και το SUP. Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με την ενόργανη γυμναστική καταλαμβάνοντας τη 2η και την 3η θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και με το Tae Kwon Do όπου απέσπασε διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Γιάννης Στίνης, 41 ετών, Γλυφάδα
Survivor: Ανακοινώθηκε η πρώτη τριάδα, δείτε το τρέιλερ

Ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να συνδυάσει στο επάγγελμά του την επιστημονική γνώση με την εμπειρία και το πάθος του για τον αθλητισμό. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών και ιδιοκτήτης ενός σύγχρονου γυμναστηρίου με πρωτοποριακές μεθόδους άθλησης όπως είναι το Serfset, του οποίου είναι αντιπρόσωπος για όλη την Ευρώπη. Αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στη θάλασσα, το διάβασμα και τα ταξίδια ενώ ασχολείται με την σκοποβολή. Ως πρώην αθλητής κολύμβησης, έχει σημαντικές διακρίσεις, όπως η 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 50μ ύπτιο το 2003 και η 1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα το 2002.

Δείτε το τρέιλερ

Survivor | Trailer | Οι Survivors αποκαλύπτονται (Part 1) | Πρεμιέρα 11/01 στις 21.00
