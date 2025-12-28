Η Γκουίνεθ Πάλτροου εξήγησε γιατί αρνήθηκε τολμηρή ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
Στο φιλμ που κυκλοφόρησε το 1998, η ηθοποιός υποδύθηκε την Εστέλα, ενώ ο συμπρωταγωνιστής της ενσάρκωσε τον Φινέγκαν Φιν Μπελ
Τον λόγο που απέρριψε την ιδέα για μία τολμηρή ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες» αποκάλυψε η Γκουίνεθ Πάλτροου.
Σε κοινή συζήτηση που είχαν οι δύο ηθοποιοί στο «Vanity Fair», αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους, το 1998, στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Τσαρλς Ντίκενς, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη τους συνάντηση στα γυρίσματα. Όπως είπαν, ο σκηνοθέτης της ταινίας, Αλφόνσο Κουαρόν είχε προτείνει μια πιο τολμηρή ερωτική σκηνή, την οποία η Πάλτροου επέλεξε να μην κάνει.
«Θυμάσαι τον Αλφόνσο να σου προτείνει σκηνή με στοματικό σεξ;» ρώτησε ο Χοκ, με την Πάλτροου να απαντά «Ω, Θεέ μου», πριν εξηγήσει ότι ο Κουαρόν είχε προτείνει μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της θα δεχόταν στοματικό έρωτα από τον χαρακτήρα του Χοκ. «Ήμουν σε φάση “Ω, Θεέ μου, ο πατέρας μου θα πάθει καρδιακή προσβολή”», θυμήθηκε.
Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ο Κουαρόν περιέγραφε τη σκηνή, ο Χοκ είπε: «“Η κάμερα θα κατέβει στην κοιλιά σου, μετά θα ανέβει στο στήθος σου και ύστερα θα πάει στο πρόσωπό σου τη στιγμή που φτάνεις στην κορύφωση. Και όταν φτάσεις στην κορύφωση, το φως θα εκραγεί σαν τον ήλιο”. Και θυμάμαι να κοιτάζω την Γκουίνεθ, και η Γκουίνεθ να λέει: “Αλφόνσο, αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ”», συνέχισε, με την Πάλτροου να γελά.
Η ίδια εξήγησε ότι, στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, αισθανόταν έντονη αμηχανία στην ιδέα ότι ο πατέρας ή ο παππούς της θα έβλεπαν τέτοιες σκηνές, κάτι που, όπως είπε, την επηρέασε βαθιά. Σήμερα, όπως παραδέχτηκε, δεν θα την απασχολούσε το ίδιο ζήτημα. Από την πλευρά του, ο Ίθαν Χοκ τόνισε ότι η στάση της τότε ήταν ώριμη και συνειδητοποιημένη, επισημαίνοντας ότι κατανοούσε πώς τέτοιες εικόνες θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ή να χρησιμοποιηθούν.
Στην ταινία, σε σενάριο του Μιτς Γκλέιζερ, η Πάλτροου υποδύθηκε την Εστέλα, ενώ ο Χοκ ενσάρκωσε τον Φινέγκαν Φιν Μπελ. Κατά τη συζήτησή τους στο «Vanity Fair», οι δύο ηθοποιοί αναφέρθηκαν επίσης στη μακρόχρονη πορεία τους στον χώρο της υποκριτικής, σημειώνοντας ότι, παρά τις αλλαγές και τις διαφορετικές διαδρομές, θεωρούν πως έχουν παραμείνει πιστοί στον εαυτό τους και στις αξίες με τις οποίες ξεκίνησαν.
