Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ χορεύουν ερωτευμένοι στο Instagram
Φιλιά και από τους δύο, έγραψε η σχεδιάστρια μόδας στην ανάρτησή της
Ένα βίντεο όπου χορεύει με τον Ντέβιντ Μπέκαμ ανέβασε η Βικτόρια Μπέκαμ, δείχνοντας πόσο ερωτευμένοι είναι.
Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου λίγα δευτερόλεπτα από τον χορό της στην αγκαλιά του συζύγου της, με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Μπάρι Γκιμπ να ακούγονται στο υπόβαθρο, και τους δυο τους να τραγουδούν τους στίχους «Δεν έχουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για τίποτα» του «Guilty» μεταξύ τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ως Μπάρι και Μπάρμπρα την ημέρα των Χριστουγέννων. Φιλιά και από τους δύο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η σχεδιάστρια μόδας ανέβασε στο προφίλ της και κάποιες φωτογραφίες από το οικογενειακό τραπέζι με τον πρώην ποδοσφαιριστή και τα παιδιά τους, χωρίς τον Μπρούκλιν Μπέκαμ.
