Η Αναστασία με σορτσάκι, γραβάτα και ψηλοτάκουνες γόβες εντυπωσίασε στη σκηνή του MadWalk
Η Αναστασία με σορτσάκι, γραβάτα και ψηλοτάκουνες γόβες εντυπωσίασε στη σκηνή του MadWalk
Ο DJ Antonis Dimitriadis AD-1 συνόδευσε την τραγουδίστρια στη σκηνή
Στη σκηνή του MadWalk 2025 ανέβηκε η Αναστασία παρουσιάζοντας το νέο της κομμάτι «Ζωντανή». Η τραγουδίστρια έκανε μία άκρως σέξι εμφάνιση φορώντας ένα κουστούμι.
Πιο συγκεκριμένα, επέλεξε ένα κοντό σορτσάκι, λευκό πουκάμισο, σακάκι και γραβάτα, τα οποία συνδύασε με μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες.
Η εμφάνισή της στη σκηνή στηρίχτηκε σε έντονα urban στοιχεία, τα οποία έδωσαν σύγχρονη αισθητική στη σκηνική της παρουσία.
Στη σκηνή τη συνόδευσε ο DJ Antonis Dimitriadis AD-1. Το νέο κομμάτι της Αναστασίας δημιουργήθηκε ειδικά για το MadWalk και τη συνεργασία της με το About You.
Δείτε το βίντεο
Πιο συγκεκριμένα, επέλεξε ένα κοντό σορτσάκι, λευκό πουκάμισο, σακάκι και γραβάτα, τα οποία συνδύασε με μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες.
Η εμφάνισή της στη σκηνή στηρίχτηκε σε έντονα urban στοιχεία, τα οποία έδωσαν σύγχρονη αισθητική στη σκηνική της παρουσία.
Στη σκηνή τη συνόδευσε ο DJ Antonis Dimitriadis AD-1. Το νέο κομμάτι της Αναστασίας δημιουργήθηκε ειδικά για το MadWalk και τη συνεργασία της με το About You.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα