Η Αναστασία με σορτσάκι, γραβάτα και ψηλοτάκουνες γόβες εντυπωσίασε στη σκηνή του MadWalk
Ο DJ Antonis Dimitriadis AD-1 συνόδευσε την τραγουδίστρια στη σκηνή

Ιωάννα Μαρίνου
Στη σκηνή του MadWalk 2025 ανέβηκε η Αναστασία παρουσιάζοντας το νέο της κομμάτι «Ζωντανή». Η τραγουδίστρια έκανε μία άκρως σέξι εμφάνιση φορώντας ένα κουστούμι.

Πιο συγκεκριμένα, επέλεξε ένα κοντό σορτσάκι, λευκό πουκάμισο, σακάκι και γραβάτα, τα οποία συνδύασε με μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες.

 Η εμφάνισή της στη σκηνή στηρίχτηκε σε έντονα urban στοιχεία, τα οποία έδωσαν σύγχρονη αισθητική στη σκηνική της παρουσία.

Στη σκηνή τη συνόδευσε ο DJ Antonis Dimitriadis AD-1. Το νέο κομμάτι της Αναστασίας δημιουργήθηκε ειδικά για το MadWalk και τη συνεργασία της με το About You.

Δείτε το βίντεο


