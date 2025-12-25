Μια λαμπερή χριστουγεννιάτικη βραδιά από την «Καλλιπάτειρα»

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Τέρενς Κουικ Κατερίνα Παναγοπούλου Εμη Λιβανίου

ΖΩΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ-ΤΣΑΒΛΙΡΗ, ΝΙΝΕΤΑ ΒΑΦΕΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ

ΕΜΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΑΓΙΩΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, ΛΙΤΣΑ ΛΑΒΔΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΝΤΑΒΛΑ

ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΖΑΙΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Χατζηιωάννου Πολυς και Σοφία

ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΒΑΝΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΒΑΝΗ, ΕΛΙΝΑ ΦΕΣΣΑ, ΕΜΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ

ΠΗΓΗ ΔΕΒΕΤΖΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΜΠΑΚΟΣ

ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ

Το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών «» διοργάνωσε ένα πολύ επιτυχημένο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 για τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου.Η Πρόεδρος της «Καλλιπάτειρας», κυρία, Πρέσβυς εκ Προσωπικοτήτων, Εθνική Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι, πλαισιωμένη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Έμη Λιβανίου Ζησιοπούλου, Αφροδίτη Δωρίτη, Σουζάνα Χατζηβασιλείου, Ιωάννα Καρυοφύλλη, Ιωάννα Ρούσσου-Οικονόμου, Νάνσυ Νικολακοπούλου και Ιωάννα Φωτίου – υποδέχθηκαν θερμά τους προσκεκλημένους.Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος, Κατερίνα Παναγοπούλου, αναφέρθηκε στις σημαντικές κοινωνικές δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2025, επιβεβαιώνοντας. Τόνισε ότι το Σωματείο συνεχίζει δυναμικά το έργο του, σχεδιάζοντας νέες πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η αναφορά της στην εικοσαετή πορεία της στην προεδρία, ευχαριστώντας τα μέλη και τους φίλους για τη διαχρονική τους στήριξη, λέγοντας χαρακτηριστικά:«Μέσα από την κοινή μας προσπάθεια, ξεκινάμε τον αγώνα για να δώσουμε ελπίδα στην κοινωνία και καταλήγουμε να δίνουμε ελπίδα ο ένας στον άλλον. Σας ευχαριστώ για αυτό το δέσιμο, για την αφοσίωση και, κυρίως, για την αγάπη σας».Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πραγματοποιήθηκε δημοπρασία έργων τέχνης. Παρουσιάστηκαν έργα σπουδαίων δημιουργών, όπως οι Αλέκος Φασιανός, Γιώργος Σταθόπουλος και Μαρία Φιλοπούλου, μεταξύ άλλων.Τα έσοδα της δημοπρασίας θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση των σκοπών και των κοινωνικών δράσεων του Σωματείου.