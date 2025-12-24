Μελίνα Ασλανίδου για τη μήνυση στον Μαζωνάκη: Ο Γιώργος δίνει κι αυτός τον αγώνα του, ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη
Μελίνα Ασλανίδου για τη μήνυση στον Μαζωνάκη: Ο Γιώργος δίνει κι αυτός τον αγώνα του, ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη
Ας προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια
Στη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο από τον 22χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο αναφέρθηκε η Μελίνα Ασλανίδου, δηλώνοντας ως ο καλλιτέχνης δίνει έναν σημαντικό αγώνα και πως αυτό που εύχεται είναι να υπάρξει δικαιοσύνη.
Η τραγουδίστρια επισήμανε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day πως αυτές τις γιορτινές ημέρες καλό είναι να υπάρχει αγάπη και ομόνοια. Η Μελίνα Ασλανίδου είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει και αυτός τον αγώνα του. Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη. Και αγάπη. Λίγο αγάπη. Τώρα είναι ημέρες αγάπης. Να δώσουμε αγάπη ο ένας στον άλλον. Να πιάσουμε ο ένας τον άλλο από το χέρι και ας προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df68rj1ury15)
Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του δικηγόρου του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, πως γίνεται μία οργανωμένη απόπειρα εκβίασης σε βάρος του, με εμπλοκή συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.
Η τραγουδίστρια επισήμανε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day πως αυτές τις γιορτινές ημέρες καλό είναι να υπάρχει αγάπη και ομόνοια. Η Μελίνα Ασλανίδου είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει και αυτός τον αγώνα του. Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη. Και αγάπη. Λίγο αγάπη. Τώρα είναι ημέρες αγάπης. Να δώσουμε αγάπη ο ένας στον άλλον. Να πιάσουμε ο ένας τον άλλο από το χέρι και ας προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια».
Δείτε το βίντεο
Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του δικηγόρου του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, πως γίνεται μία οργανωμένη απόπειρα εκβίασης σε βάρος του, με εμπλοκή συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα