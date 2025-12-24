Μελίνα Ασλανίδου για τη μήνυση στον Μαζωνάκη: Ο Γιώργος δίνει κι αυτός τον αγώνα του, ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη
GALA
Μελίνα Ασλανίδου Γιώργος Μαζωνάκης

Μελίνα Ασλανίδου για τη μήνυση στον Μαζωνάκη: Ο Γιώργος δίνει κι αυτός τον αγώνα του, ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη

Ας προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια

Μελίνα Ασλανίδου για τη μήνυση στον Μαζωνάκη: Ο Γιώργος δίνει κι αυτός τον αγώνα του, ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη
Στέλλα Μούτσιου
60 ΣΧΟΛΙΑ
Στη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο από τον 22χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο αναφέρθηκε η Μελίνα Ασλανίδουδηλώνοντας ως ο καλλιτέχνης δίνει έναν σημαντικό αγώνα και πως αυτό που εύχεται είναι να υπάρξει δικαιοσύνη.

Η τραγουδίστρια επισήμανε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day πως αυτές τις γιορτινές ημέρες καλό είναι να υπάρχει αγάπη και ομόνοια. Η Μελίνα Ασλανίδου είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει και αυτός τον αγώνα του. Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη. Και αγάπη. Λίγο αγάπη. Τώρα είναι ημέρες αγάπης. Να δώσουμε αγάπη ο ένας στον άλλον. Να πιάσουμε ο ένας τον άλλο από το χέρι και ας προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df68rj1ury15)


Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του δικηγόρου του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, πως γίνεται μία οργανωμένη απόπειρα εκβίασης σε βάρος του, με εμπλοκή συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.
Στέλλα Μούτσιου
60 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης