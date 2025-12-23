Η Αλεξάνδρα Νίκα στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον γιο της, δείτε βίντεο
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα social media
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της στόλισε η Αλεξάνδρα Νίκα μαζί με τον γιο της, Βασίλη.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, βίντεο από τη διαδικασία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο αναλυτικά, η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίζεται να περνάει τα λαμπάκια στο δέντρο, ενώ κρατάει στην αγκαλιά της τον ενός έτους γιο της.
Στο Instagram story που έκανε τοποθέτησε μία κόκκινη καρδιά και συνόδευσε το βίντεό της με το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού «Χριστούγεννα μαζί».
Δείτε το βίντεο
