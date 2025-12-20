Η Βασιλική Μιλλούση δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Λευτέρη Πετρούνια και τις κόρες τους στο Στρασβούργο
Η Βασιλική Μιλλούση δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Λευτέρη Πετρούνια και τις κόρες τους στο Στρασβούργο
Ζούμε τις στιγμές που σκεφτόμαστε για να παίρνουμε δύναμη, έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η αθλήτρια
Φωτογραφίες από το Στρασβούργο όπου ταξίδεψε με τον Λευτέρη Πετρούνια και τις κόρες τους δημοσίευσε η Βασιλική Μιλλούση.
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου η αθλήτρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου έδειχνε στιγμές από τις βόλτες που έκαναν στη γαλλική πόλη όλοι μαζί, απαθανατίζοντας τα τοπία που είδαν και τα μέρη όπου βρέθηκαν και στην λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «"Μαμά ήρθαμε στα Χριστούγεννα ". Ματάκια που ανακαλύπτουν τις ομορφιές του κόσμου γεμάτα γλυκιές απορίες! Και εμείς ζούμε τις στιγμές που σκεφτόμαστε για να παίρνουμε δύναμη».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου ανέβασε μερικές ακόμη φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Κολμάρ όπου βρέθηκαν την επόμενη μέρα.
Η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο είναι παντρεμένοι από τον Ιούλιο 2019. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την Σοφία, η οποία γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 και την Ελένη που ήρθε στη ζωή τους στις 3 Δεκεμβρίου 2020.
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου η αθλήτρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου έδειχνε στιγμές από τις βόλτες που έκαναν στη γαλλική πόλη όλοι μαζί, απαθανατίζοντας τα τοπία που είδαν και τα μέρη όπου βρέθηκαν και στην λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «"Μαμά ήρθαμε στα Χριστούγεννα ". Ματάκια που ανακαλύπτουν τις ομορφιές του κόσμου γεμάτα γλυκιές απορίες! Και εμείς ζούμε τις στιγμές που σκεφτόμαστε για να παίρνουμε δύναμη».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου ανέβασε μερικές ακόμη φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Κολμάρ όπου βρέθηκαν την επόμενη μέρα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο είναι παντρεμένοι από τον Ιούλιο 2019. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την Σοφία, η οποία γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 και την Ελένη που ήρθε στη ζωή τους στις 3 Δεκεμβρίου 2020.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα