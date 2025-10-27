Πετρούνιας: Σημασία για μένα έχει ότι τα κορίτσια μου με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και να μην τα παρατάω
Το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια μετά την επιστροφή του από την Ινδονησία στην Ελλάδα με την 5η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Ο Λευτέρης Πετρούνιας επέστρεψε την Κυριακή από την Ινδονησία στην Ελλάδα.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και μύθος των κρίκων δεν είχε κρεμασμένο στο στήθος του ένα ακόμα μετάλλιο από μεγάλη διοργάνωση αφού κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Τζακάρτα.
Είχε όμως στο αεροδρόμιο να τον περιμένει η σύζυγός του, Βασιλική, και τα παιδιά τους Λένια και Σοφία. Για τα παιδιά συνεχίζει να δουλεύει και να μην τα παρατά.
Αυτό έγραψε και στο μήνυμά του μετά την άφιξη στην Ελλάδα το οποίο ανέβασε στα social media μαζί με μια φωτογραφία της οικογένειάς του.
Το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια
«Επιστρέψαμε και μας υποδέχτηκαν τα πιο μεγάλα και αληθινά χαμόγελα! Έχω βγει πολλές φορές 5ος είμαι συμφιλιωμένος μ αυτή τη θέση όπως και με την 1η. Για πολλά χρόνια έβγαινα 5ος αλλά και 1ος αν μ έχετε ακούσει να μιλάω για την πορεία μου θα το ξέρετε.
Στον πρωταθλητισμό είναι όλα μέσα στο παιχνίδι η έξοδος, το βήμα, τα χιλιοστά πάνω στους κρίκους μπορούν να σε ανεβάσουν ή να σε κατεβάσουν από το βάθρο. Σημασία για μένα έχει ότι ανεξάρτητα τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές του κόσμου στο άθλημα μου εγώ είμαι σταθερά εδώ και πολλά χρόνια στους τελικούς των κρίκων στις μεγάλες διοργανώσεις.
Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου, η Σοφία και η Λένια με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και κυρίως να μην τα παρατάω όσο κι αν πονάω στο σώμα μου και παρά τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζω.
Επίσης, σημασία για μένα έχει ότι όλοι οι αθλούμενοι μικροί και μεγάλοι που θα συναντήσω από σήμερα στα γυμναστήρια μου ξέρουν ότι τα έδωσα όλα και ότι είμαι εδώ χαμογελαστός υγιείς για το άθλημα που αγαπώ και για τον αθλητισμό συνολικά.
Μην τα παρατάτε ό,τι κι αν κάνετε - να προσπαθείτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τους στόχους που βάζετε και να είστε δίπλα στους ανθρώπους που σας χρειάζονται και σας στηρίζουν όπως θα κάνω κι εγώ τώρα που επέστρεψα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε Κυριακή πρωί στο αεροδρόμιο για εμάς, δεν είναι τίποτα δεδομένο.
Συνεχίζουμε πιο δυνατά από ποτέ».
