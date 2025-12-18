Η Ριάνα δέχτηκε παρατήρηση από θεατή σε συναυλία της Μαράια Κάρεϊ, δείτε βίντεο με την αντίδρασή της

Με χιούμορ και χωρίς να χάσει τον ενθουσιασμό της αντέδρασε η Ριάνα , όταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Μαράια Κάρεϊ στο Λας Βέγκας θεατής της ζήτησε να καθίσει, προκειμένου να βλέπουν καλύτερα όσοι βρίσκονταν πίσω της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TMZ (@tmz_tv)

Άλλα βίντεο από τη φετινή συναυλία στο Λας Βέγκας δείχνουν τη Ριάνα να τραγουδά και να χορεύει με το «All I Want for Christmas Is You», το οποίο παραμένει για 20ή εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από τη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Μαράια Κάρεϊ, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Dolby Live του Park MGM στο Λας Βέγκας. Όπως διακρίνεται, η Ριάνα έχει σηκωθεί με τη βοήθεια κάποιου προσώπου, περιορίζοντας έτσι για λίγα δευτερόλεπτα την ορατότητα όσων βρίσκονταν πίσω της. Η τραγουδίστρια χόρευε και κουνούσε τα χέρια της, ενώ παράλληλα έστελνε φιλιά στη συνάδελφό της που βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε το «We Belong Together».Τη στιγμή εκείνη, ακούγεται κάποιος από το κοινό να της φωνάζει να καθίσει, με τη Ριάνα να γυρίζει εμφανώς έκπληκτη προς τα πίσω και να αντιδρά αυθόρμητα, πριν συνεχίσει να χορεύει.Η σχέση θαυμασμού της Ριάνα προς τη Μαράια Κάρεϊ είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Η τραγουδίστρια παρακολούθησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μία από τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες συναυλίες της Κάρεϊ, ενώ είχε σχολιαστεί τον Δεκέμβριο του 2024, όταν σε αντίστοιχη εμφάνιση στο Μπρούκλιν είχε ζητήσει από τη Μαράια Κάρεϊ να της δώσει αυτόγραφο.: Shutterstock