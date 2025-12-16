Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
Μπίλι Κρίσταλ: Συντετριμμένος έξω από το σπίτι όπου δολοφονήθηκε ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του
Μπίλι Κρίσταλ: Συντετριμμένος έξω από το σπίτι όπου δολοφονήθηκε ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του
Το ζευγάρι βρέθηκε μαχαιρωμένο μέχρι θανάτου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες - Ο ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη και διατηρούσαν στενή φιλία
Εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο Μπίλι Κρίσταλ να αποχωρεί από το σπίτι, όπου βρέθηκε δολοφονημένος ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ.
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με τον γιο τους, Νικ να συλλαμβάνεται ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.
Ο Μπίλι Κρίσταλ εθεάθη το βράδυ της Κυριακής συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και παραγωγό, Τζάνις Κρίσταλ, καταβεβλημένος έξω από το σπίτι του ζευγαριού, λίγες ώρες μετά το διπλό φονικό. Εικόνες που μετέδωσε το «New York Post» δείχνουν τον πρωταγωνιστή του «When Harry Met Sally…» να αποχωρεί σκυθρωπός από τον αποκλεισμένο χώρο.
Γείτονας ανέφερε στο «ABC 7» ότι το ζευγάρι παρέμεινε στο σπίτι για μικρό χρονικό διάστημα και σημείωσε ότι ο ηθοποιός «έμοιαζε σαν να ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα». Ο ίδιος μάρτυρας πρόσθεσε ότι και ο δημιουργός του «Seinfeld», Λάρι Ντέιβιντ, έφτασε ξεχωριστά στο σπίτι και αποχώρησε λίγο αργότερα εμφανώς συγκινημένος.
Ο Μπίλι Κρίσταλ είχε πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κομεντί του Ρομπ Ράινερ «When Harry Met Sally…» το 1989 και διατηρούσε στενή φιλία με τον σκηνοθέτη επί δεκαετίες. Οι δύο άντρες είχαν συνεργαστεί και σε άλλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα «This Is Spinal Tap» και «The Princess Bride».
Όπως αναφέρει το «TMZ», ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του έφεραν τραύματα στην περιοχή του λαιμού, γεγονός που παραπέμπει σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονο επεισόδιο που φέρεται να προηγήθηκε εντός της οικίας. Τις σορούς εντόπισε μία από τις κόρες του ζευγαριού, η οποία ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, κατονομάζοντας συγγενικό πρόσωπο ως πιθανό δράστη και τονίζοντας ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος».
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, έχει συλληφθεί και κρατείται από τις Αρχές στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το «TMZ» έχει οριστεί εγγύηση 4.000.000 δολαρίων. Η εξέλιξη αυτή συνιστά δραματική καμπή στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τις αρχικές πληροφορίες που είχαν μεταδώσει αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σχεδόν αμέσως μετά το διπλό έγκλημα, τα οποία ανέφεραν τον Νικ Ράινερ ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία.
Ο γιος του σκηνοθέτη έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τη μακρόχρονη και σοβαρή μάχη του με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, η οποία ξεκίνησε από την εφηβεία του. Γεννημένος στις 14 Σεπτεμβρίου 1993, έχει αποκαλύψει ότι εισήχθη για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης περίπου στα 15 του χρόνια, ενώ έως το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από προγράμματα απεξάρτησης.
Billy Crystal seen at Rob Reiner’s home hours after his longtime friend’s death: ‘Looked like he was about to cry’ https://t.co/zDHG6SJ4GH pic.twitter.com/4q4fKwYRuz— New York Post (@nypost) December 15, 2025
Το χρονικό της δολοφονίας
Η σύλληψη του Νικ Ράινερ
