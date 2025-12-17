Ρομπ Ράινερ: «Παγώνει» η κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας
Ρομπ Ράινερ: «Παγώνει» η κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας
Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του Μισέλ, βρήκαν τραγικό θάνατο από τον γιο τους
Στον «πάγο» φέρεται να μπαίνει η κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας του Ρομπ Ράινερ με τίτλο «Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale», μετά τη δολοφονία του ίδιου και της συζύγου του, για την οποία βασικός κατηγορούμενος είναι ο γιος τους Νικ.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η εταιρεία παραγωγής Bleecker Street, που απέκτησε τα δικαιώματα διανομής του φιλμ στις ΗΠΑ, δεν προχωράει αυτή τη στιγμή με την κυκλοφορία. Πηγή ανέφερε, μάλιστα, ότι η απόφαση ελήφθη έως ότου «αποφασιστεί η καλύτερη επιλογή σε συνεννόηση με όσους ήταν πιο κοντά στον Ρομπ και την οικογένειά του».
Στην τελευταία ταινία του Ρομπ Ράινερ, πρωταγωνιστούν ο Κρίστοφερ Γκεστ, ο Μάικλ ΜακΚιν και ο Χάρι Σίρερ ως μέλη του ροκ συγκροτήματος Spinal Tap, που επιστρέφουν με μια εμφάνιση στο Στόουνχεντζ. Την εμφάνισή τους στην ταινία κάνουν και η Σανία Τουέιν με τον Έρικ Κλάπτον.
Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού τους στο Μπρέντγουντ, με τον μικρότερο γιο τους, τον Νικ, να κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης πρώτου βαθμού. Ο 32χρονος, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια πάλευε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ή ακόμη και να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή, αν κριθεί ένοχος για κάποια από τις κατηγορίες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με την Daily Mail, η εταιρεία παραγωγής Bleecker Street, που απέκτησε τα δικαιώματα διανομής του φιλμ στις ΗΠΑ, δεν προχωράει αυτή τη στιγμή με την κυκλοφορία. Πηγή ανέφερε, μάλιστα, ότι η απόφαση ελήφθη έως ότου «αποφασιστεί η καλύτερη επιλογή σε συνεννόηση με όσους ήταν πιο κοντά στον Ρομπ και την οικογένειά του».
Στην τελευταία ταινία του Ρομπ Ράινερ, πρωταγωνιστούν ο Κρίστοφερ Γκεστ, ο Μάικλ ΜακΚιν και ο Χάρι Σίρερ ως μέλη του ροκ συγκροτήματος Spinal Tap, που επιστρέφουν με μια εμφάνιση στο Στόουνχεντζ. Την εμφάνισή τους στην ταινία κάνουν και η Σανία Τουέιν με τον Έρικ Κλάπτον.
Rob Reiner's final film release 'paused' after son Nick is charged with his and wife Michele's brutal murders https://t.co/vKL8BirnIo— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 17, 2025
Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού τους στο Μπρέντγουντ, με τον μικρότερο γιο τους, τον Νικ, να κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης πρώτου βαθμού. Ο 32χρονος, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια πάλευε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ή ακόμη και να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή, αν κριθεί ένοχος για κάποια από τις κατηγορίες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα