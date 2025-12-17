Ρομπ Ράινερ: «Παγώνει» η κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας





Σύμφωνα με την Daily Mail, η εταιρεία παραγωγής Bleecker Street, που απέκτησε τα δικαιώματα διανομής του φιλμ στις ΗΠΑ, δεν προχωράει αυτή τη στιγμή με την κυκλοφορία. Πηγή ανέφερε, μάλιστα, ότι η απόφαση ελήφθη έως ότου «αποφασιστεί η καλύτερη επιλογή σε συνεννόηση με όσους ήταν πιο κοντά στον Ρομπ και την οικογένειά του».



Στην τελευταία ταινία του Ρομπ Ράινερ, πρωταγωνιστούν ο Κρίστοφερ Γκεστ, ο Μάικλ ΜακΚιν και ο Χάρι Σίρερ ως μέλη του ροκ συγκροτήματος Spinal Tap, που επιστρέφουν με μια εμφάνιση στο Στόουνχεντζ. Την εμφάνισή τους στην ταινία κάνουν και η Σανία Τουέιν με τον Έρικ Κλάπτον.



Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού τους στο Μπρέντγουντ, με τον μικρότερο γιο τους, τον Νικ, να κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης πρώτου βαθμού. Ο 32χρονος, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια πάλευε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ή ακόμη και να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή, αν κριθεί ένοχος για κάποια από τις κατηγορίες.