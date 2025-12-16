Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο: Μύρισαν Χριστούγεννα, γράφει
Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο: Μύρισαν Χριστούγεννα, γράφει

Οι πιο φωτεινές και γιορτινές μέρες του χειμώνα, σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε

Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο: Μύρισαν Χριστούγεννα, γράφει
Αντίστροφα μετρά για τα Χριστούγεννα η Ελένη Μενεγάκη, με την ίδια να κάνει μια ανάρτηση στα social media.

Η παρουσιάστρια πόζαρε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους ακόλουθούς της στο Instagram. Ανάμεσα στα στολίδια ξεχώριζε ένα με τη δική της φωτογραφία πάνω σε αυτό.

 «Οι πιο φωτεινές και γιορτινές μέρες του χειμώνα! Μύρισαν Χριστούγεννα», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα που συνόδευε της εικόνες που ανάρτησε.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε


