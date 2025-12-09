Ο Βάγκνερ Μόουρα έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Βραζιλιάνος υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Α' Ρόλου
GALA
Χρυσές Σφαίρες Χρυσές Σφαίρες 2026 Βάγκνερ Μόουρα

Ο Βάγκνερ Μόουρα έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Βραζιλιάνος υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Α' Ρόλου

Η υποψηφιότητα αποτελεί ορόσημο για την εκπροσώπηση της Βραζιλίας στις Χρυσές Σφαίρες

Ο Βάγκνερ Μόουρα έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Βραζιλιάνος υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Α' Ρόλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Βάγκνερ Μόουρα έγραψε ιστορία στις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες, καθώς έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που προτάθηκε ποτέ για Α' Ανδρικό Ρόλο σε Δράμα για την ερμηνεία του στην ταινία «The Secret Agent» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο.

Η υποψηφιότητα αποτελεί ορόσημο για την εκπροσώπηση της Βραζιλίας στα Βραβεία Χρυσές Σφαίρες, καθώς ηθοποιοί από τη χώρα ιστορικά παραβλέπονταν σε σημαντικές κατηγορίες υποκριτικής.

Η αναγνώριση του Μόουρα έρχεται μετά την ιστορική του νίκη από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος ηθοποιός από τη Λατινική Αμερική που κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου.

Η αναγνωρισμένη ερμηνεία του στο πολιτικό θρίλερ αναδεικνύει το χαρακτηριστικό συνδυασμό αυτοσυγκράτησης και εκρηκτικότητας του ηθοποιού. Ο Μόουρα είναι υποψήφιος μαζί με τους Τζόελ Έτζερτον «Train Dreams», Όσκαρ Άιζακ «Frankenstein», Ντουέιν Τζόνσον «The Smashing Machine», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν «Sinners» και Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ «Springsteen: Deliver Me From Nowhere».

Στην ταινία ο Μόουρα υποδύεται έναν δημόσιο υπάλληλο που έχει εμπλακεί σε ένα δίκτυο συνωμοσίας και κρατικής παρακολούθησης, προσφέροντας μια από τις πιο επιβλητικές του ερμηνείες. Η ταινία τον επανασυνδέει με τον Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο, Βραζιλιάνο δημιουργό πίσω από τις ταινίες «Bacurau» και «Aquarius».

Η ταινία «The Secret Agent» έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και κέρδισε τα βραβεία της κριτικής επιτροπής στις κατηγορίες Καλύτερη Σκηνοθεσία και Καλύτερος Ηθοποιός.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης