Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάουα: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του «Mortal Kombat» και άλλων θρυλικών ταινιών
Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάουα: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του «Mortal Kombat» και άλλων θρυλικών ταινιών
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έπειτα από επιπλοκές λόγω εγκεφαλικού σε ηλικία 75 ετών
Πέθανε ο Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάουα, πρωταγωνιστής των «Mortal Kombat» και «Memoirs of a Geisha», σε ηλικία 75 ετών.
Όπως επιβεβαίωσε στο «People» η εκπρόσωπός του, Πένι Βιζκάρα, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου μετά από επιπλοκές, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας.
Ποιος ήταν ο Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάουα
Ο Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάουα ήταν γνωστός για την παρουσία του στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εκδοχές του «Mortal Kombat», μετά την πρώτη του εμφάνιση ως ο κακός μάγος της σειράς, Σανγκ Τσουνγκ, στην πρωτότυπη ταινία του 1995 του Πολ Γ.Σ. Άντερσον.
Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Τόκιο στις 27 Σεπτεμβρίου 1950. Η δουλειά του πατέρα του στον Αμερικανικό Στρατό έκανε την οικογένεια να μετακομίσει στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας όταν ήταν 5 ετών. Έζησε επίσης στη Λουιζιάνα και το Τέξας προτού η οικογένειά του μετακομίσει στην Καλιφόρνια, όπου ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική στο Duarte High School.
Ο Ταγκάουα άρχισε να μαθαίνει πολεμικές τέχνες στην Ιαπωνία. Συνέχισε το άθλημα κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, προτού επιστρέψει στην Ιαπωνία και σπουδάσει με τον δάσκαλο Νακαγιάμα της Japan Karate Association, όπως ανέφερε το Deadline. Αργότερα επέστρεψε στο Λος Άντζελες, όπου δίδασκε το δικό του στυλ πολεμικών τεχνών, το Chu Shin, και άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική.
Ενώ δίδασκε το Chu Shin, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μπερνάρντο Μπερτολούτσι ανακάλυψε τον ηθοποιό και τον επέλεξε για τον ρόλο που τον καθιέρωσε στο «The Last Emperor», όπως ανέφερε η σύζυγός του, Σάλι. Στα 37 του, το 1987, απέσπασε τον σημαντικό αυτό ρόλο, υποδυόμενος τον Τσανγκ στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Μπερτολούτσι.
Στη συνέχεια, το 1991, ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε ως Χεϊχάτσι Μισίμα στο «Tekken», που δημιούργησε ένα δημοφιλές franchise βιντεοπαιχνιδιών. Ωστόσο, ήταν ο ρόλος του στο «Mortal Kombat» του 1995 που οδήγησε σε μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες του, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Mortal Kombat: Annihilation» του 1997. Επανέλαβε τον ρόλο του δύο ακόμη φορές στη διαδικτυακή σειρά του 2013 «Mortal Kombat: Legacy» και στη σειρά του 2015 «Mortal Kombat X: Generations». Λίγο αργότερα, το 2019, συνέχισε την ερμηνεία του ως Σανγκ Τσουνγκ, δίνοντας τη φωνή του στον χαρακτήρα για το «Mortal Kombat 11» και παραχωρώντας τη φυσική του μορφή στο παιχνίδι του 2023, «Mortal Kombat: Onslaught».
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, απέσπασε περισσότερες από 150 συμμετοχές σε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και βιντεοπαιχνίδια. Εκτός από τον Μπερτολούτσι, συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Ιβάν Ράιτμαν στο Twins (1988), ο Φίλιπ Κάουφμαν στο Rising Sun (1993), ο Τιμ Μπάρτον στο Planet of the Apes (2001), ο Μάικλ Μπέι στο Pearl Harbor (2001) και ο Ρομπ Μάρσαλ στο Memoirs of a Geisha (2005).
Εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές σειρές όπως «MacGyver, Star Trek: The Next Generation» και «Miami Vice». Ο τελευταίος μεγάλος ρόλος του ήταν στην τηλεόραση, όταν υποδύθηκε τον Νομπουσούκε Ταγκόμι στη σειρά της Amazon Prime του 2015, The «Man in the High Castle».
Φωτογραφίες: Shutterstock, Getty Images / Ideal Image
Όπως επιβεβαίωσε στο «People» η εκπρόσωπός του, Πένι Βιζκάρα, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου μετά από επιπλοκές, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας.
Cary-Hiroyuki Tagawa, ‘Mortal Kombat’ star and legendary film villain, dead at 75 https://t.co/KFjFRmcqYe pic.twitter.com/X5o12YcyQi— New York Post (@nypost) December 5, 2025
Ποιος ήταν ο Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάουα
Ο Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάουα ήταν γνωστός για την παρουσία του στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εκδοχές του «Mortal Kombat», μετά την πρώτη του εμφάνιση ως ο κακός μάγος της σειράς, Σανγκ Τσουνγκ, στην πρωτότυπη ταινία του 1995 του Πολ Γ.Σ. Άντερσον.
Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Τόκιο στις 27 Σεπτεμβρίου 1950. Η δουλειά του πατέρα του στον Αμερικανικό Στρατό έκανε την οικογένεια να μετακομίσει στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας όταν ήταν 5 ετών. Έζησε επίσης στη Λουιζιάνα και το Τέξας προτού η οικογένειά του μετακομίσει στην Καλιφόρνια, όπου ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική στο Duarte High School.
Ο Ταγκάουα άρχισε να μαθαίνει πολεμικές τέχνες στην Ιαπωνία. Συνέχισε το άθλημα κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, προτού επιστρέψει στην Ιαπωνία και σπουδάσει με τον δάσκαλο Νακαγιάμα της Japan Karate Association, όπως ανέφερε το Deadline. Αργότερα επέστρεψε στο Λος Άντζελες, όπου δίδασκε το δικό του στυλ πολεμικών τεχνών, το Chu Shin, και άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική.
Ενώ δίδασκε το Chu Shin, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μπερνάρντο Μπερτολούτσι ανακάλυψε τον ηθοποιό και τον επέλεξε για τον ρόλο που τον καθιέρωσε στο «The Last Emperor», όπως ανέφερε η σύζυγός του, Σάλι. Στα 37 του, το 1987, απέσπασε τον σημαντικό αυτό ρόλο, υποδυόμενος τον Τσανγκ στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Μπερτολούτσι.
Στη συνέχεια, το 1991, ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε ως Χεϊχάτσι Μισίμα στο «Tekken», που δημιούργησε ένα δημοφιλές franchise βιντεοπαιχνιδιών. Ωστόσο, ήταν ο ρόλος του στο «Mortal Kombat» του 1995 που οδήγησε σε μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες του, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Mortal Kombat: Annihilation» του 1997. Επανέλαβε τον ρόλο του δύο ακόμη φορές στη διαδικτυακή σειρά του 2013 «Mortal Kombat: Legacy» και στη σειρά του 2015 «Mortal Kombat X: Generations». Λίγο αργότερα, το 2019, συνέχισε την ερμηνεία του ως Σανγκ Τσουνγκ, δίνοντας τη φωνή του στον χαρακτήρα για το «Mortal Kombat 11» και παραχωρώντας τη φυσική του μορφή στο παιχνίδι του 2023, «Mortal Kombat: Onslaught».
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, απέσπασε περισσότερες από 150 συμμετοχές σε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και βιντεοπαιχνίδια. Εκτός από τον Μπερτολούτσι, συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Ιβάν Ράιτμαν στο Twins (1988), ο Φίλιπ Κάουφμαν στο Rising Sun (1993), ο Τιμ Μπάρτον στο Planet of the Apes (2001), ο Μάικλ Μπέι στο Pearl Harbor (2001) και ο Ρομπ Μάρσαλ στο Memoirs of a Geisha (2005).
Εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές σειρές όπως «MacGyver, Star Trek: The Next Generation» και «Miami Vice». Ο τελευταίος μεγάλος ρόλος του ήταν στην τηλεόραση, όταν υποδύθηκε τον Νομπουσούκε Ταγκόμι στη σειρά της Amazon Prime του 2015, The «Man in the High Castle».
Φωτογραφίες: Shutterstock, Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα