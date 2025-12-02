Ντέιβ Κουλιέρ: Έναν χρόνο μετά τη διάγνωση με λέμφωμα ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο της γλώσσας
Είναι ένα σοκ για τον οργανισμό, δήλωσε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Full House»
Με μία ακόμα σοβαρή περιπέτεια υγείας έρχεται αντιμέτωπος ο Ντέιβ Κουλιέρ. Ο ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Full House», που πριν από έναν χρόνο είχε αποκαλύψει πως είχε διαγνωστεί με λέμφωμα non-Hodgkin σε στάδιο 3, το οποίο καταπολέμησε, ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο της γλώσσας.
Ο Κουλιέρ μίλησε για την τελευταία εξέλιξη στην υγεία του την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today». «Το να περνάς χημειοθεραπεία και να νιώθεις αυτή την ανακούφιση του “ουάου, έφυγε”. Και μετά να κάνεις μια εξέταση που σου λέει, “λοιπόν, τώρα έχεις έναν άλλο τύπο καρκίνου”... είναι ένα σοκ για τον οργανισμό», είπε, εξηγώντας ότι η διάγνωση έγινε τον περασμένο Οκτώβριο.
Ο 63χρονος ηθοποιός σημείωσε ότι δεν είχε παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα ή ένδειξη, μέχρι που μια τυχαία ανακάλυψη σε μια επανεξέταση με απεικονιστικό έλεγχο επιβεβαίωσε τη διάγνωση καρκίνου της γλώσσας.
«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη χρονιά, η χημειοθεραπεία ήταν εξαντλητική», εξομολογήθηκε ο Κουλιέ. «Πριν από μερικούς μήνες έκανα μια εξέταση και κάτι “φώτισε”. Ο γιατρός είπε: “Δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά υπάρχει κάτι στη βάση της γλώσσας σου”», θυμήθηκε.
Μετά από τη βιοψία, ο γιατρός του Κουλιέρ επιβεβαίωσε το πρόβλημα υγείας. Όπως είπε, η στιγμή της διάγνωσης ήταν οδυνηρή: «Ήταν πολύ επώδυνο. Είναι σαν να δαγκώνεις τη γλώσσα σου, αλλά ο πόνος απλώς διαρκεί κάθε μέρα. Μου είπαν ότι δεν έχει καμία σχέση με το λέμφωμα non-Hodgkin. Αυτός είναι ένας καινούργιος καρκίνος... Είπα: “Μου κάνετε πλάκα;”».
Τον περασμένο Νοέμβριο ο Κουλιέρ είχε μοιραστεί με τους θαυμαστές του τη διάγνωσή του με λέμφωμα. «Πέρασα από το “έχω ένα μικρό κρύωμα” στο “έχω καρκίνο” και ήταν πραγματικά συντριπτικό», είχε πει τότε στο περιοδικό «People», χαρακτηρίζοντας τον καρκίνο «πολύ επιθετικό», αλλά σημειώνοντας ότι δεν είχε επεκταθεί στον μυελό των οστών. «Σε εκείνο το σημείο, οι πιθανότητες ίασης μου ανέβηκαν από κάτι χαμηλό στο εύρος του 90%. Και έτσι εκείνη ήταν μια σπουδαία μέρα».
Όσον αφορά στο πώς είχε ενημερώσει τους πρώην συμπρωταγωνιστές του από το «Full House», είχε αναφέρει: «Δεν ήθελα να το ακούσουν από κάποιον άλλον, οπότε έστειλα ένα μήνυμα. Υπήρξε αυτό το ξέσπασμα από “θα είμαι εκεί, πες μόνο πότε, και ξέρω ότι είσαι σε καλά χέρια με τη [σύζυγό σου Μελίσα Μπρινγκ], αλλά τι μπορούμε να κάνουμε;”. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον τόσα πολλά χρόνια και είναι πραγματικά αξιοσημείωτο».
Φωτογραφία: Shutterstock
Dave Coulier revealed he’s undergoing treatment for HPV-related tongue cancer — months after celebrating remission from lymphoma. Get the full update: https://t.co/xjmzqXvpFW (📸: Frederick M. Brown/Getty) pic.twitter.com/pB39483m1N— Us Weekly (@usweekly) December 2, 2025
