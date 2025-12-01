Η Ροσαλία χαλαρώνει στην πισίνα ξενοδοχείου πριν από τη συναυλία της στη Βραζιλία - Δείτε φωτογραφίες
Η Ροσαλία χαλαρώνει στην πισίνα ξενοδοχείου πριν από τη συναυλία της στη Βραζιλία - Δείτε φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια απόλαυσε τον ήλιο στο Ρίο ντε Τζανέιρο και χαιρέτησε τους θαυμαστές της από το μπαλκόνι του δωματίου της

Η Ροσαλία βρίσκεται στη Βραζιλία ενόψει της επερχόμενης εμφάνισής της, με τις πρώτες εικόνες από τη διαμονή της στο Ρίο ντε Τζανέιρο να κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Ο φωτογραφικός φακός την κατέγραψε στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διαμένει, να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με ένα ρόφημα, φορώντας μπικίνι και διατηρώντας χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία της τράβηξε την προσοχή όσων βρίσκονταν στον χώρο, λίγο πριν πάει να ξεκουραστεί στο δωμάτιό της.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε για λίγο στο μπαλκόνι, χαιρετώντας τους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο για να την απαθανατίσουν.

Φωτογραφίες: SplashNews.com / Splash / Profimedia

