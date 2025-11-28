Δανάη Μπάρκα για τη δημοσιοποίηση της νέας της σχέσης: Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς
Δανάη Μπάρκα για τη δημοσιοποίηση της νέας της σχέσης: Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς
Όλα είναι υπέροχα στην προσωπική μου ζωή, δήλωσε
Από το πρόσφατο ταξίδι της στο εξωτερικό επέστρεψε η Δανάη Μπάρκα, όπου είχε πάει μαζί με τον νέο της σύντροφο και στενούς της φίλους. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια λίγες ημέρες πριν προχώρησε στην πρώτη κοινή ανάρτηση με τον σύντροφό της στο Instagram ανήμερα των γενεθλίων της, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η Δανάη Μπάρκα ανέφερε ότι το ταξίδι δεν ήταν ακριβώς… ρομαντικό, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά, συμμετείχαν και οι φίλοι τους. «Με τους δέκα κολλητούς μου δεν το λες ρομαντικό ταξίδι. Περάσαμε πολύ ωραία… Όλα είναι υπέροχα στην προσωπική μου ζωή», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στην απόφασή της να μοιραστεί δημόσια στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, η Δανάη Μπάρκα τόνισε πως ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει χωρίς φόβο τη χαρά της. «Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», είπε.
Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται το ενδεχόμενο γάμου, η παρουσιάστρια απάντησε: «Αν βρω γερά σκαλιά να μας αντέχουν όλους, θα τα ανέβω…».
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η Δανάη Μπάρκα ανέφερε ότι το ταξίδι δεν ήταν ακριβώς… ρομαντικό, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά, συμμετείχαν και οι φίλοι τους. «Με τους δέκα κολλητούς μου δεν το λες ρομαντικό ταξίδι. Περάσαμε πολύ ωραία… Όλα είναι υπέροχα στην προσωπική μου ζωή», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε ερωτήσεις για τα σενάρια που τη θέλουν να επιστρέφει τηλεοπτικά, η ίδια απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τις σχετικές ανακοινώσεις δεν μπορεί να τις κάνει εκείνη. «Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω κάτι, γιατί αυτά είναι να ακούγονται από τους ανθρώπους που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει. Όλα καλά! Ετοιμάζω τώρα τα επόμενα ταξίδια», σημείωσε.
Αναφερόμενη στην απόφασή της να μοιραστεί δημόσια στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, η Δανάη Μπάρκα τόνισε πως ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει χωρίς φόβο τη χαρά της. «Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», είπε.
Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται το ενδεχόμενο γάμου, η παρουσιάστρια απάντησε: «Αν βρω γερά σκαλιά να μας αντέχουν όλους, θα τα ανέβω…».
Ειδήσεις σήμερα:
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Η Τάμτα εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο στα Madwalk: «Θέλω να νιώθουν άβολα» - Δείτε βίντεο
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμ
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Η Τάμτα εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο στα Madwalk: «Θέλω να νιώθουν άβολα» - Δείτε βίντεο
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα