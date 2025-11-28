Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει πατέρας
Εκείνος και η Μάρτα Αχαρονιάν θα γίνουν γονείς μετά από 1,5 περίπου χρόνο σχέσης
Την πρώτη του ανάρτηση έκανε στα social media ο Snik, λίγο αφότου έγινε γνωστό ότι εκείνος και η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Ο τράπερ θα γίνει πατέρας, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος σε δηλώσεις του στο Πρωινό, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.
Θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, ο Snik έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα. Σε κάποια από αυτά, εμφανίζεται να κρατά ένα υπερηχογράφημα.
Σε άλλη φωτογραφία, ο τράπερ ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά του τη σύντροφό του. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Snik πρόσθεσε μερικά δύο emoji με μπιμπερό.
Δείτε την ανάρτηση
Με τη σειρά της, η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά στιγμιότυπα, όπου ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα.
