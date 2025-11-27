Ο Snik θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά - Έγκυος η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν
GALA
Snik Πατέρας Εγκυμοσύνη

Ο Snik θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά - Έγκυος η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν

Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας, δήλωσε ο τράπερ για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του

Ο Snik θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά - Έγκυος η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν
Ιωάννα Μαρίνου
22 ΣΧΟΛΙΑ
Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Snik, καθώς η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν είναι έγκυος.

Ο τράπερ μίλησε για το ευχάριστο γεγονός στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», επιβεβαιώνοντας την είδηση, πως το ζευγάρι σε λίγο καιρό θα αποκτήσει το πρώτο του παιδί.

Πιο αναλυτικά, σε ερώτηση του δημοσιογράφου στον Snik σχετικά με το εάν το ζευγάρι περιμένει παιδί, ο τράπερ απάντησε: «Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας» ενώ για το φύλο του μωρού σχολίασε: «Θα το δείτε το φύλο. Να ευχηθείς με έναν πόνο».

Δείτε το βίντεο


Τον Φεβρουάριο, ο Snik είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή, αποκαλύπτοντας ότι είχε  κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του: «Έχω δώσει ήδη δαχτυλίδι στη σύντροφό μου στο Τόκιο, ελπίζω φέτος να παντρευτούμε».

Ο Snik θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά - Έγκυος η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν
Η Μάρτα Αχαρονιάν και ο Snik
Κλείσιμο

O τράπερ και η Μάρτα Αχαρονιάν είναι μαζί εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο.  Η 31χρονη TikToker από την Αρμενία αναρτά συχνά στα social media υλικό από κοινές τους εμφανίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του

«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου

Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ιωάννα Μαρίνου
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης