Ο Snik θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά - Έγκυος η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν
Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας, δήλωσε ο τράπερ για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του
Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Snik, καθώς η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν είναι έγκυος.
Ο τράπερ μίλησε για το ευχάριστο γεγονός στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», επιβεβαιώνοντας την είδηση, πως το ζευγάρι σε λίγο καιρό θα αποκτήσει το πρώτο του παιδί.
Πιο αναλυτικά, σε ερώτηση του δημοσιογράφου στον Snik σχετικά με το εάν το ζευγάρι περιμένει παιδί, ο τράπερ απάντησε: «Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας» ενώ για το φύλο του μωρού σχολίασε: «Θα το δείτε το φύλο. Να ευχηθείς με έναν πόνο».
Τον Φεβρουάριο, ο Snik είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή, αποκαλύπτοντας ότι είχε κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του: «Έχω δώσει ήδη δαχτυλίδι στη σύντροφό μου στο Τόκιο, ελπίζω φέτος να παντρευτούμε».
O τράπερ και η Μάρτα Αχαρονιάν είναι μαζί εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο. Η 31χρονη TikToker από την Αρμενία αναρτά συχνά στα social media υλικό από κοινές τους εμφανίσεις.
Τον Φεβρουάριο, ο Snik είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή, αποκαλύπτοντας ότι είχε κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του: «Έχω δώσει ήδη δαχτυλίδι στη σύντροφό μου στο Τόκιο, ελπίζω φέτος να παντρευτούμε».
O τράπερ και η Μάρτα Αχαρονιάν είναι μαζί εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο. Η 31χρονη TikToker από την Αρμενία αναρτά συχνά στα social media υλικό από κοινές τους εμφανίσεις.
