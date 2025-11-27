Η νέα «Μις Αγγλία» δηλώνει περήφανη που είναι λεσβία
Η 20χρονη φοιτήτρια θεατρικών σπουδών είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη γυναίκα που κατακτά αυτόν τον τίτλο
Περήφανη για τη σεξουαλικότητά της και που είναι λεσβία δηλώνει η νέα Μις Αγγλία, Γκρέις Ρίτσαρντσον. Η 20χρονη φοιτήτρια θεατρικών σπουδών είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη γυναίκα που κατακτά αυτόν τον τίτλο στα συγκεκριμένα καλλιστεία.
Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, η Ρίτσαρντσον ανακηρύχθηκε Μις Αγγλία στο Γουλβερχάμπτον, έναν διαγωνισμό όπου συμμετείχε για δεύτερη φορά, δηλώνοντας στο «BBC» ότι «πραγματοποίησε το όνειρό της».
Η Γκρέις Ρίτσαρντσον ανέφερε ότι κατά τα σχολικά της χρόνια είχε υποστεί συστηματικό bullying λόγω της σεξουαλικότητάς της. Όπως είπε: «Ήμουν 15 όταν μίλησα ανοιχτά. Ήταν αμέσως μετά τον κορωνοϊό και οι συμμαθητές μου στο σχολείο δεν ήταν καθόλου καλοί μαζί μου, κάτι που σίγουρα επηρέασε την ψυχική μου υγεία». Παράλληλα ανέφερε ότι είναι περήφανη που αγνόησε τα αρνητικά σχόλια που δεχόταν από τα εφηβικά της χρόνια.
Όσο για την αρνητική κριτική που δεχόταν είπε: «Με πείραζαν για πολλά θέματα, ότι ήμουν πολύ αδύνατη, πολύ κοντή και μετά πολύ ψηλή. Σχεδόν ό,τι κι αν έκανα να ήταν λάθος». Τόνισε ακόμη, πως σήμερα νιώθει ότι μπορεί επιτέλους να αντιμετωπίσει όσα πέρασε: «Είναι ωραίο να μπορώ τώρα να πω “κοιτάξτε τι έχω καταφέρει”. Αγνόησα όλη την αρνητικότητα που μου πέρασαν και τελικά κατάφερα να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου».
Η 20χρονη ήταν μία από τις 12 διαγωνιζόμενες που έφτασαν στον τελικό. Η Γκρέις Ρίτσαρντσον σκόπευε να παρουσιάσει χορογραφία μπαλέτου, όμως τραυμάτισε το πόδι της μία εβδομάδα μετά τη δήλωση συμμετοχής και αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά της. Έτσι, επέλεξε να αξιοποιήσει μία άλλη πτυχή των θεατρικών της σπουδών, εντυπωσιάζοντας την κριτική επιτροπή με την ερμηνεία της στο «Never Enough» της Λόρεν Όλρεντ από την ταινία «The Greatest Showman». Η εμφάνισή της αυτή της χάρισε τον τίτλο της Μις Αγγλία.
Η Ρίτσαρντσον θα εκπροσωπήσει την Αγγλία στο Miss World 2026, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους σε τοποθεσία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Αν κερδίσει, θα είναι η πρώτη Βρετανίδα που κατακτά τον τίτλο από το 1964. Όπως δήλωσε, «θα ήταν απίστευτο να μπορέσω να φέρω τον τίτλο Miss World στην Αγγλία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί».
Φωτογραφία άρθρου: Alanstrutt / Instagram
Ειδήσεις σήμερα:
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
'First openly gay' Miss England has 'achieved dream' https://t.co/tUCKNonR73— BBC News (UK) (@BBCNews) November 26, 2025
