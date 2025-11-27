Η νέα «Μις Αγγλία» δηλώνει περήφανη που είναι λεσβία
GALA
Μις Αγγλία ομοφυλόφιλη

Η νέα «Μις Αγγλία» δηλώνει περήφανη που είναι λεσβία

Η 20χρονη φοιτήτρια θεατρικών σπουδών είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη γυναίκα που κατακτά αυτόν τον τίτλο

Η νέα «Μις Αγγλία» δηλώνει περήφανη που είναι λεσβία
Ιωάννα Μαρίνου
92 ΣΧΟΛΙΑ
Περήφανη για τη σεξουαλικότητά της και που είναι λεσβία δηλώνει η νέα Μις ΑγγλίαΓκρέις Ρίτσαρντσον.  Η 20χρονη φοιτήτρια θεατρικών σπουδών είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη γυναίκα που κατακτά αυτόν τον τίτλο στα συγκεκριμένα καλλιστεία.

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, η Ρίτσαρντσον ανακηρύχθηκε Μις Αγγλία στο Γουλβερχάμπτον, έναν διαγωνισμό όπου συμμετείχε για δεύτερη φορά, δηλώνοντας στο «BBC» ότι «πραγματοποίησε το όνειρό της». 

Η Γκρέις Ρίτσαρντσον ανέφερε ότι κατά τα σχολικά της χρόνια είχε υποστεί συστηματικό bullying λόγω της σεξουαλικότητάς της. Όπως είπε: «Ήμουν 15 όταν μίλησα ανοιχτά. Ήταν αμέσως μετά τον κορωνοϊό και οι συμμαθητές μου στο σχολείο δεν ήταν καθόλου καλοί μαζί μου, κάτι που σίγουρα επηρέασε την ψυχική μου υγεία».  Παράλληλα ανέφερε ότι είναι περήφανη που αγνόησε τα αρνητικά σχόλια  που δεχόταν από τα εφηβικά της χρόνια.

Όσο για την αρνητική κριτική που δεχόταν είπε: «Με πείραζαν για πολλά θέματα, ότι ήμουν πολύ αδύνατη, πολύ κοντή και μετά πολύ ψηλή. Σχεδόν ό,τι κι αν έκανα να ήταν λάθος». Τόνισε ακόμη, πως σήμερα νιώθει ότι μπορεί επιτέλους να αντιμετωπίσει όσα πέρασε: «Είναι ωραίο να μπορώ τώρα να πω “κοιτάξτε τι έχω καταφέρει”. Αγνόησα όλη την αρνητικότητα που μου πέρασαν και τελικά κατάφερα να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου».



Η 20χρονη ήταν μία από τις 12 διαγωνιζόμενες που έφτασαν στον τελικό. Η Γκρέις Ρίτσαρντσον σκόπευε να παρουσιάσει χορογραφία μπαλέτου, όμως τραυμάτισε το πόδι της μία εβδομάδα μετά τη δήλωση συμμετοχής και αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά της. Έτσι, επέλεξε να αξιοποιήσει μία άλλη πτυχή των θεατρικών της σπουδών, εντυπωσιάζοντας την κριτική επιτροπή με την ερμηνεία της στο «Never Enough» της Λόρεν Όλρεντ από την ταινία «The Greatest Showman». Η εμφάνισή της αυτή της χάρισε τον τίτλο της Μις Αγγλία.

Κλείσιμο

Η Ρίτσαρντσον θα εκπροσωπήσει την Αγγλία στο Miss World 2026, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους σε τοποθεσία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Αν κερδίσει, θα είναι η πρώτη Βρετανίδα που κατακτά τον τίτλο από το 1964. Όπως δήλωσε, «θα ήταν απίστευτο να μπορέσω να φέρω τον τίτλο Miss World στην Αγγλία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί».

Φωτογραφία άρθρου: Alanstrutt / Instagram

Ειδήσεις σήμερα:

Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του

«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου

Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ιωάννα Μαρίνου
92 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης