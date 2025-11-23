Κατερίνα Καραβάτου: Αν έκανα εκπομπή με κάποιον άντρα, θα ήθελα τον Χρήστο Φερεντίνο, τον αγάπω και τον σέβομαι
Κατερίνα Καραβάτου: Αν έκανα εκπομπή με κάποιον άντρα, θα ήθελα τον Χρήστο Φερεντίνο, τον αγάπω και τον σέβομαι
Έχουμε μια πολύ καλή χημεία, τόνισε η παρουσιάστρια
Για το ενδεχόμενο να παρουσίαζε εκπομπή με κάποιον άντρα παρουσιαστή ρωτήθηκε η Κατερίνα Καραβάτου. Δίνοντας την απάντησή της, ανέφερε πως θα επέλεγε για τηλεοπτικό της παρτενέρ τον Χρήστο Φερεντίνο, αφού πρόκειται για έναν άνθρωπο που αγαπά, σέβεται και εκτιμά, ενώ υπογράμμισε και τη χημεία που υπάρχει ανάμεσά τους.
«Αν έκανα εκπομπή με κάποιον άντρα θα ήθελα να είναι ο Χρήστος Φερεντίνος γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε μια πολύ καλή χημεία. Είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι πάρα πολύ», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου, μετά από σχετική ερώτηση που δέχτηκε.
Η παρουσιάστρια εξήγησε επίσης ότι φροντίζει να είναι ενήμερη για όσα συμβαίνουν στην τηλεόραση, ενώ αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τα σενάρια για το τηλεοπτικό της μέλλον. «Παρακολουθώ πάντα πολύ τηλεόραση, εκτιμώ όλες τις προσπάθειες και αναγνωρίζω ότι ο ανταγωνισμός είναι κάτι πολύ δύσκολο κάθε χρονιά. Δεν πρόκειται να σχολιάσω οτιδήποτε, δεν είναι η θέση μου και δεν πρέπει να είναι και δεν θέλω να το κάνω», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
