Η Μαριέττα Χρουσαλά φωτογραφίζεται μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Δείτε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η πρώην παρουσιάστρια στο Instagram
Λίγο πριν μπει ο Δεκέμβριος, η Μαριέττα Χρουσαλά στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της και φωτογραφήθηκε μπροστά σε αυτό, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε μια σειρά από εικόνες στα social media.
Η πρώην παρουσιάστρια φόρεσε μια τουαλέτα με παγέτες και ψηλοτάκουνα πέδιλα και πήρε διάφορες πόζες στο σαλόνι του σπιτιού της με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
«Λαμπερό λουκ για γιορτινές στιγμές», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
