Γαία Μερκούρη για Δωροθέα Μερκούρη: Το κύριο θέμα συζήτησης με την ψυχολόγο είναι κάθε φορά η μαμά
Είμαστε δύο πολύ περίεργες γυναίκες, οι οποίες είναι πολύ ίδιες επίσης, οπότε αυτό έχει μια κόντρα, πρόσθεσε
Για τη σχέση με τη μητέρα της, Δωροθέα Μερκούρη μίλησε η Γαία Μερκούρη αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες, τις συγκρούσεις, αλλά και την προσπάθεια να χτίσουν έναν πιο υγιή δεσμό. Όπως είπε, το γεγονός ότι μοιάζουν τόσο σαν προσωπικότητες μπορεί εν μέρει να είναι καλό, όμως δημιουργεί και συγκρούσεις.
Καλεσμένη στο MadWalk TV, αναφέρθηκε επιπλέον, στην ψυχοθεραπεία που κάνει, σημειώνοντας πως το κύριο θέμα συζήτησης είναι η μητέρα της. «Το κύριο θέμα συζήτησης είναι κάθε φορά η μαμά, επειδή είναι σίγουρα μια σχέση που με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τη χτίσω και να την κάνω πιο υγιή. Τα μπόνους που έρχονται μετά από αυτό είναι πάρα πολλά», είπε.
Στη συνέχεια, περιέγραψε τη σχέση τους, εξηγώντας πόσο ίδιες είναι καταβάθος. «Με την μαμά ήμουν πολύ κολλητή τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής μου. Μετά έβγαλα φωνή, άρχισα να έχω άποψη, να λέω "όχι". Τώρα η ισορροπία επανέρχεται σταδιακά. Είμαστε δύο πολύ περίεργες γυναίκες, οι οποίες είναι πολύ ίδιες επίσης, οπότε αυτό έχει μια κόντρα».
Παράλληλα, μίλησε και για τις έντονες ανησυχίες της μητέρας της, εξηγώντας ότι η Δωροθέα Μερκούρη τη βλέπει ως μια «αντανάκλαση» του εαυτού της. «Έχει αγωνία με εμένα τόσο έντονα… Φοβάται επειδή βλέπει τελείως τον εαυτό της σε εμένα. Αντιδραστική, θέλω να τα κάνω όλα μόνη μου "το έχω, αφήστε με". Η μάνα προφανώς θα φοβηθεί, αλλά νομίζω ότι φοβάται κυρίως επειδή βλέπει τον εαυτό της. Αλλά αυτό θα έπρεπε να την ηρεμεί νομίζω», σημείωσε.
