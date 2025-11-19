Μάικλ Ντάγκλας για τα 50 χρόνια της ταινίας «Στη Φωλιά του Κούκου»: Είμαι περήφανος που ήμουν μέρος της
Τι αξέχαστο ταξίδι, έγραψε σε αναρτησή του ο διάσημος ηθοποιός που ήταν παραγωγός του εμβληματικού φιλμ
Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας «Στη Φωλιά του Κούκου» και ο Μάικλ Ντάγκλας που ήταν παραγωγός του φιλμ έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 81χρονος που υλοποίησε το όνειρο του πατέρα του, Κερκ, που είχε αποκτήσει τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Κεν Κέσεϊ, δήλωσε περήφανος που αποτέλεσε μέρος του εμβληματικού φιλμ και έκανε λόγο για ένα «αξέχαστο ταξίδι».
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κυκλοφορία του ''Στη Φωλιά του Κούκο''. Είμαι απίστευτα περήφανος που ήμουν μέρος αυτής της ταινίας. Τι αξέχαστο ταξίδι. Εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου αποσπάσματα από την ταινία».
Δείτε την ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας
