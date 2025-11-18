Ιωάννα Τούνη: Στα ροζ «έντυσε» το σπίτι της για τα Χριστούγεννα - Δείτε φωτογραφίες με το δέντρο που στόλισε
Ιωάννα Τούνη: Στα ροζ «έντυσε» το σπίτι της για τα Χριστούγεννα - Δείτε φωτογραφίες με το δέντρο που στόλισε

Η Instagrammer μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram τον στολισμό στο σπίτι της για τις γιορτές

Ιωάννα Τούνη: Στα ροζ «έντυσε» το σπίτι της για τα Χριστούγεννα - Δείτε φωτογραφίες με το δέντρο που στόλισε
Γεωργία Κοτζιά
Έναν διαφορετικό χριστουγεννιάτικο στολισμό επέλεξε φέτος για το σπίτι της η Ιωάννα Τούνη, όπως φαίνεται σε stories που δημοσίευσε στα social media.

Η ίδια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram υλικό από το σπίτι της και πιο συγκεκριμένα, από τη στιγμή που στόλιζε το δέντρο, μαζί με τον γιο της και την παρέα της.

Ωστόσο, αντί για το κλασικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε τρία ροζ έλατα, στα οποία έβαλε μόνο λαμπάκια αντί για στολίδια.

Κάτω από αυτά, ο φίλος της και διακοσμητής, Στέφανος Μεντεντζής σκέφτηκε να προσθέσει μερικά κουτιά με φιόγκους, τα οποία έμοιαζαν με δώρα, προκειμένου να γεμίσει ο χώρος. «Στολίζουμεεεε! Πώς και πώς περίμενα και εγώ και ο Παρούλης», έγραψε πάνω στα stories της η Ιωάννα Τούνη.

Δείτε στιγμιότυπα
Ιωάννα Τούνη: Στα ροζ «έντυσε» το σπίτι της για τα Χριστούγεννα - Δείτε φωτογραφίες με το δέντρο που στόλισε
Ιωάννα Τούνη: Στα ροζ «έντυσε» το σπίτι της για τα Χριστούγεννα - Δείτε φωτογραφίες με το δέντρο που στόλισε
Ιωάννα Τούνη: Στα ροζ «έντυσε» το σπίτι της για τα Χριστούγεννα - Δείτε φωτογραφίες με το δέντρο που στόλισε
Ιωάννα Τούνη: Στα ροζ «έντυσε» το σπίτι της για τα Χριστούγεννα - Δείτε φωτογραφίες με το δέντρο που στόλισε
Ιωάννα Τούνη: Στα ροζ «έντυσε» το σπίτι της για τα Χριστούγεννα - Δείτε φωτογραφίες με το δέντρο που στόλισε




Γεωργία Κοτζιά
