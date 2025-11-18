Άβα Γαλανοπούλου: Η αποχή από την τηλεόραση, οι «Δύο Ξένοι» και οι φήμες για σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Άβα Γαλανοπούλου: Η αποχή από την τηλεόραση, οι «Δύο Ξένοι» και οι φήμες για σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Δεν είμαι απότομη σαν χαρακτήρας, αλλά λέω αυτά που αισθάνομαι, δήλωσε η ηθοποιός
Για την πορεία της, τις συνεργασίες που αρνήθηκε, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα τον εαυτό της ως χαρακτήρα μίλησε η Άβα Γαλανοπούλου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε επιπλέον, στα δημοσιεύματα που την ήθελαν κάποτε σε σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενώ μίλησε και για τα σχόλια που έχει ακούσει ανά διαστήματα για τον χαρακτήρα της.
Καλεσμένη στην εκπομπή «2night Show», η ηθοποιός εξήγησε αρχικά, τους λόγους πίσω από την πολύχρονη απουσία της από την τηλεόραση. «Είναι πολλά τα χρόνια που έχω να κάνω τηλεόραση. Δεν ήρθε στα χέρια μου κάτι που να κουμπώνουν όλες οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια η κωμωδία αγνοείται. Μου άρεσαν πολύ οι "Σέρρες". Τρυφερή, με ευαισθησία και χιούμορ, ανθρώπινοι χαρακτήρες», είπε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φιλική της σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει παλιότερα: «Είχαμε βγει 2-3 φορές παρέα και μια φορά βρεθήκαμε τυχαία στην Κηφισιά. Μετά από αυτό με ρώτησαν αν τα έχουμε. Κάποιος μάλιστα με επέπληξε "μην τα φτιάξεις μαζί του, είναι γυναικάς, θα κόβεις τα τρόλεϊ από το κέρατο". Εγώ είπα ότι είμαστε μόνο φίλοι. Έχω κάνει μόνο δυο σχέσεις στη ζωή μου. Μας έγραψαν τζάμπα τα πρωτοσέλιδα. Σε είχα ρωτήσει να κάναμε κάτι, να απαντούσα και μου είπες να μην ασχολούμαι».
Η Άβα Γαλανοπούλου αποκάλυψε στη συνέχεια, ότι είχε πει «όχι» σε προτάσεις που αργότερα έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν η σειρά «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη. «Μου έφερναν τα πρώτα επεισόδια στο θέατρο, όμως άλλαζε συνέχεια το καστ. Δεν μου έλεγαν ποιος θα έκανε τον Σάββα. Δεν μου κόλλαγε. Μετά έσκασε πρόταση από ΑΝΤ1 και έκλεισα τη δουλειά. Ο Καπουτζίδης έδειξε όλη του την ωριμότητα στις Σέρρες», τόνισε.
Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτή η σειρά. Η Άβα Γαλανοπούλου είχε αρνηθεί επίσης, ρόλο στο «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» των Ρέππα – Παπαθανασίου. «Ήταν για τον ρόλο που έπαιξε αρχικά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και μετά η Βίκυ Σταυροπούλου. Δεν μπορούσα να με φανταστώ στον ρόλο και το εξήγησα. Γι’ αυτό μετά δουλέψαμε σε άλλη παράσταση», είπε.
Για τη συμμετοχή της στους «Δύο Ξένους», η ηθοποιός θυμήθηκε μια εποχή εντελώς διαφορετική. «Είχαμε πολύ μεράκι. Δεν μας πείραζε που ήμασταν από τις 5 το πρωί στο πόδι. Άλλαζα τρεις συγκοινωνίες για να φτάσω. Δεν υπήρχε ούτε καμαρίνι. Αλλάζαμε στα σκαλάκια. Ξεκινάγαμε με γκάζια, πιστεύαμε ότι ξεκινάμε το όνειρο», τόνισε.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στα σχόλια που κατά καιρούς έχουν ακουστεί για την ίδια και τον χαρακτήρα της. «Δεν είμαι απότομη σαν χαρακτήρας, αλλά λέω αυτά που αισθάνομαι. Λέω ότι με ενοχλεί πάντα με ευγένεια και το συζητάω με σκηνοθέτη ή σεναριογράφο ή τον κειμενογράφο. Όταν έκανα καμαρίνι το 2011 με την Κατιάνα Μπαλανίκα, μου είπε κάτι πολύ ωραίο. Την είχα γνωρίσει όταν κάναμε τα "Τετράγωνα των Αστέρων" με τον Μαρίνο στο Mega και ερχόταν κάποια βράδια να φύγει μαζί του. «Μου είπε "τώρα κατάλαβα γιατί λένε για εσένα διάφορα. Είσαι κορίτσι σπαθί". Της είπα ότι δεν θα τη ρωτήσω ποιοι τα λένε», σημείωσε.
Έπειτα συμπλήρωσε: «Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Σε βάθος χρόνου δεν αποδεικνύονται όλα; Αν ήμουν κακός ή ανέντιμος άνθρωπος, θα φαινόταν». Τέλος, ανέφερε τη μοναδική «παραξενιά» της, που αφορά τη δουλειά: «Στις πρόβες οι νέοι κοιτάζουν το κείμενο στο κινητό. Τους λέω ότι έτσι δεν θα το μάθουν ποτέ. Πρέπει να διαβάσεις χαρτί, να γυρίσεις σελίδα».
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Καλεσμένη στην εκπομπή «2night Show», η ηθοποιός εξήγησε αρχικά, τους λόγους πίσω από την πολύχρονη απουσία της από την τηλεόραση. «Είναι πολλά τα χρόνια που έχω να κάνω τηλεόραση. Δεν ήρθε στα χέρια μου κάτι που να κουμπώνουν όλες οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια η κωμωδία αγνοείται. Μου άρεσαν πολύ οι "Σέρρες". Τρυφερή, με ευαισθησία και χιούμορ, ανθρώπινοι χαρακτήρες», είπε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φιλική της σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει παλιότερα: «Είχαμε βγει 2-3 φορές παρέα και μια φορά βρεθήκαμε τυχαία στην Κηφισιά. Μετά από αυτό με ρώτησαν αν τα έχουμε. Κάποιος μάλιστα με επέπληξε "μην τα φτιάξεις μαζί του, είναι γυναικάς, θα κόβεις τα τρόλεϊ από το κέρατο". Εγώ είπα ότι είμαστε μόνο φίλοι. Έχω κάνει μόνο δυο σχέσεις στη ζωή μου. Μας έγραψαν τζάμπα τα πρωτοσέλιδα. Σε είχα ρωτήσει να κάναμε κάτι, να απαντούσα και μου είπες να μην ασχολούμαι».
Η Άβα Γαλανοπούλου αποκάλυψε στη συνέχεια, ότι είχε πει «όχι» σε προτάσεις που αργότερα έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν η σειρά «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη. «Μου έφερναν τα πρώτα επεισόδια στο θέατρο, όμως άλλαζε συνέχεια το καστ. Δεν μου έλεγαν ποιος θα έκανε τον Σάββα. Δεν μου κόλλαγε. Μετά έσκασε πρόταση από ΑΝΤ1 και έκλεισα τη δουλειά. Ο Καπουτζίδης έδειξε όλη του την ωριμότητα στις Σέρρες», τόνισε.
Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτή η σειρά. Η Άβα Γαλανοπούλου είχε αρνηθεί επίσης, ρόλο στο «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» των Ρέππα – Παπαθανασίου. «Ήταν για τον ρόλο που έπαιξε αρχικά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και μετά η Βίκυ Σταυροπούλου. Δεν μπορούσα να με φανταστώ στον ρόλο και το εξήγησα. Γι’ αυτό μετά δουλέψαμε σε άλλη παράσταση», είπε.
Για τη συμμετοχή της στους «Δύο Ξένους», η ηθοποιός θυμήθηκε μια εποχή εντελώς διαφορετική. «Είχαμε πολύ μεράκι. Δεν μας πείραζε που ήμασταν από τις 5 το πρωί στο πόδι. Άλλαζα τρεις συγκοινωνίες για να φτάσω. Δεν υπήρχε ούτε καμαρίνι. Αλλάζαμε στα σκαλάκια. Ξεκινάγαμε με γκάζια, πιστεύαμε ότι ξεκινάμε το όνειρο», τόνισε.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στα σχόλια που κατά καιρούς έχουν ακουστεί για την ίδια και τον χαρακτήρα της. «Δεν είμαι απότομη σαν χαρακτήρας, αλλά λέω αυτά που αισθάνομαι. Λέω ότι με ενοχλεί πάντα με ευγένεια και το συζητάω με σκηνοθέτη ή σεναριογράφο ή τον κειμενογράφο. Όταν έκανα καμαρίνι το 2011 με την Κατιάνα Μπαλανίκα, μου είπε κάτι πολύ ωραίο. Την είχα γνωρίσει όταν κάναμε τα "Τετράγωνα των Αστέρων" με τον Μαρίνο στο Mega και ερχόταν κάποια βράδια να φύγει μαζί του. «Μου είπε "τώρα κατάλαβα γιατί λένε για εσένα διάφορα. Είσαι κορίτσι σπαθί". Της είπα ότι δεν θα τη ρωτήσω ποιοι τα λένε», σημείωσε.
Έπειτα συμπλήρωσε: «Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Σε βάθος χρόνου δεν αποδεικνύονται όλα; Αν ήμουν κακός ή ανέντιμος άνθρωπος, θα φαινόταν». Τέλος, ανέφερε τη μοναδική «παραξενιά» της, που αφορά τη δουλειά: «Στις πρόβες οι νέοι κοιτάζουν το κείμενο στο κινητό. Τους λέω ότι έτσι δεν θα το μάθουν ποτέ. Πρέπει να διαβάσεις χαρτί, να γυρίσεις σελίδα».
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα