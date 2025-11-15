Ο Λιούις Καπάλντι ερμήνευσε ζωντανά το νέο του κομμάτι δύο χρόνια μετά την κρίση στη σκηνή λόγω του συνδρόμου Tourette
Ο καλλιτέχνης τραγούδησε το νέο του single «The Day That I Die» μετά τη διετή παύση του για να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία
Το νέο του single «The Day That I Die» ερμήνευσε ζωντανά στη σκηνή ο Λιούις Καπάλντι δύο χρόνια μετά την κρίση λόγω Tourette στο Γκλάστονμπερι, που τον ανάγκασε να κάνει μία διετή παύση από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.
Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε μια συγκινητική εμφάνιση στο Children In Need την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, έπειτα από το διάλειμμα που έκανε για να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία.
Ο Σκωτσέζος καλλιτέχνης εντυπωσίασε τους θαυμαστές του, καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το νέο του κομμάτι λίγες μόλις ώρες μετά την κυκλοφορία του.
Καθισμένος στο πιάνο, μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο, ο Καπάλντι κατάφερε αμέσως να τραβήξει την προσοχή με τη δυναμική φωνή του. Λίγο πριν ολοκληρώσει την ερμηνεία του, φάνηκε συγκινημένος, ενώ το κοινό ξέσπασε σε χειροκρότημα.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος το 2023 δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη συναυλία του στο Γκλάστονμπερι όταν η πάθησή του εκδηλώθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές, αποκάλυψε ότι ο Έλτον Τζον ήταν από τους πρώτους που τον κάλεσαν τηλεφωνικά μετά το περιστατικό. «Την ημέρα μετά το Γκλάστονμπερι, ο Έλτον τηλεφώνησε και είπε ότι ήταν σοφό να κάνω ένα διάλειμμα. Ήξερα ότι είχε το email μου, αλλά δεν ήξερα ότι είχε τον αριθμό μου, οπότε μάλλον τον πήρε από τη διοίκηση ή κάτι τέτοιο», είπε. Μιλώντας στο «Hits Radio», ο Λιούις Καπάλντι χαρακτήρισε τον 78χρονο καλλιτέχνη «πολύ κουλ τύπο».
Ο τραγουδιστής έκανε την επιστροφή του στη μουσική με μια εντυπωσιακή και συναισθηματική εμφάνιση στο φετινό Γκλάστονμπερι. Αφού απομακρύνθηκε για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας, είπε ότι πλέον «είναι πολύ καλύτερα» και δεν παίρνει πια αντικαταθλιπτικά.
Πριν από μερικούς μήνες, ο Λιούις είπε σε livestream στους θαυμαστές ότι: «Δεν παίρνω πια αντικαταθλιπτικά. Ήταν πολύ δύσκολο να τα κόψω. Νιώθω καλύτερα από ποτέ εδώ και πολύ καιρό χάρη στη θεραπεία. Νομίζω ότι πάντα θα είμαι αγχώδης άνθρωπος, το να αποδεχτώ ότι αυτό θα είναι πάντα κομμάτι μου είναι μεγάλο βήμα. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζομαι το άγχος».
