H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
GALA
Μαρία Μπεκατώρου Γένοβα Φωτογραφίες

H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της στο Instagram

H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μία απόδραση στη Γένοβα πραγματοποίησε η Μαρία Μπεκατώρου δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ταξίδι της.

Η παρουσιάστρια ανάρτησε εικόνες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από την πόλη της Ιταλίας, όπου επισκέφτηκε, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τους στίχους του κομματιού «That's Amore» του Ντιν Μάρτιν.

Συγκεκριμένα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Όταν ο κόσμος μοιάζει να λάμπει σαν να είχες πιει λίγο παραπάνω κρασί, αυτό είναι αγάπη»».

Στις εικόνες, η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίζεται να ποζάρει τόσο στα γραφικά στενά όσο και στα παραθαλάσσια σημεία της Γένοβας και της περιοχής Cinque Terre.

Δείτε την ανάρτησή της


H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία

Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί

Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης