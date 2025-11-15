H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
H Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γένοβα
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της στο Instagram
Μία απόδραση στη Γένοβα πραγματοποίησε η Μαρία Μπεκατώρου δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ταξίδι της.
Η παρουσιάστρια ανάρτησε εικόνες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από την πόλη της Ιταλίας, όπου επισκέφτηκε, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τους στίχους του κομματιού «That's Amore» του Ντιν Μάρτιν.
Συγκεκριμένα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Όταν ο κόσμος μοιάζει να λάμπει σαν να είχες πιει λίγο παραπάνω κρασί, αυτό είναι αγάπη»».
Στις εικόνες, η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίζεται να ποζάρει τόσο στα γραφικά στενά όσο και στα παραθαλάσσια σημεία της Γένοβας και της περιοχής Cinque Terre.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
