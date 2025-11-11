Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε 13 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου της στην ταινία «Christy» και τα έχασε σε λιγότερο από δύο μήνες
Η ηθοποιός περιέγραψε το αυστηρό πρόγραμμα που ακολούθησε μετά τα γυρίσματα του φιλμ, εξηγώντας ότι σταμάτησε τις προπονήσεις και άλλαξε ριζικά τη διατροφή της
Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, η Σίντνεϊ Σουίνι κατάφερε να χάσει τα 13 κιλά που είχε πάρει για τις ανάγκες του ρόλου της στην ταινία «Christy» εξηγώντας πώς κατάφερε τη δραστική απώλεια βάρους της.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «People», η ηθοποιός ανέφερε ότι για τον ρόλο της στο φιλμ, όπου υποδύεται την πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν, χρειάστηκε να πάρει βάρος «τρώγοντας τεράστιες ποσότητες φαγητού». Όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, αποφάσισε να επανέλθει στο φυσιολογικό της βάρος ακολουθώντας μια εξαιρετικά αυστηρή ρουτίνα.
«Σταμάτησα να γυμνάζομαι και έκοψα εντελώς τα ροφήματα πρωτεΐνης που έπινα για την ταινία. Έτσι έχασα όλη τη μυϊκή μάζα που είχα αποκτήσει. Οι μύες είναι το πρώτο πράγμα που χάνεις πριν από το λίπος, οπότε μέσα σε δύο εβδομάδες είχα ήδη χάσει αρκετά» εξήγησε η Σουίνι.
Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι έπαιρνε μεγάλες ποσότητες κρεατίνης για τον ρόλο, «η οποία προκαλεί φούσκωμα», γι’ αυτό και τη σταμάτησε αμέσως μετά το τέλος της ταινίας. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα «υπερβολικά σωστό» διατροφικό πλάνο και έκανε «πολύ έντονη αερόβια άσκηση» για να επανέλθει στη γνώριμη, αδύνατη σιλουέτα της.
Η Σίντνεϊ Σουίνι είχε μόλις επτά εβδομάδες στη διάθεσή της για να επανέλθει στα κιλά της, πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας «The Housemaid» και της τρίτης σεζόν του «Euphoria». «Έπρεπε να είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου», παραδέχτηκε. Παράλληλα, τόνισε ότι πιθανότατα «αυτή θα είναι η πρώτη και τελευταία φορά» που θα αλλάξει τόσο δραματικά την εμφάνισή της για έναν ρόλο, ευχαριστώντας ωστόσο τον μεταβολισμό της που «λειτουργεί εξαιρετικά καλά».
«Δεν θέλω να πω ότι ήταν εύκολο, αλλά ήμουν πάντα πολύ δραστήρια. Από μικρή ήμουν αθλητική και γενικά είχα έναν έντονο τρόπο ζωής. Μπορώ να πάρω βάρος, αλλά μπορώ και να το χάσω» συμπλήρωσε.
Παρότι η ταινία δεν τα πήγε καλά στο box office, η Σουίνι απάντησε σ τους θαυμαστές της, ότι «δεν δημιουργούμε πάντα τέχνη για τους αριθμούς, τη δημιουργούμε για τον αντίκτυπο».
How Sydney Sweeney dropped 30 pounds in 7 weeks after ‘Christy’ wrapped filming https://t.co/7EGe7BBd3P pic.twitter.com/BXIica0VmO— New York Post (@nypost) November 10, 2025
