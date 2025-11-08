GNTM: Μπερδεμένη με τη συμπεριφορά του Εντουάρντο η Ειρήνη - «Φλερτάρει με όλες», είπε
GNTM: Μπερδεμένη με τη συμπεριφορά του Εντουάρντο η Ειρήνη - «Φλερτάρει με όλες», είπε
Προσπαθεί να ρίξει τα δίχτυα του παντού, πρόσθεσε για τον συμπαίκτη της
Μπερδεμένη φαίνεται να είναι η Ειρήνη με την... «αλλόκοτη» συμπεριφορά του Εντουάρντο στο GNTM. Ο παίκτης στέλνει μπερδεμένα μηνύματα στο μοντέλο, με την ίδια ωστόσο, να θεωρεί τη συμπεριφορά του συνηθισμένη, λέγοντας πως φλερτάρει με όλες.
Στο χθεσινό επεισόδιο του διαγωνισμού, το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, οι δυο τους φάνηκαν να συνομιλούν στο σετ της φωτογράφισης, με τον Εντουάρντο να την πειράζει για τα μαλλιά που της έκαναν για το σετ.
Λίγο αργότερα, μιλώντας στην κάμερα του GNTM, η Ειρήνη δήλωσε για εκείνον: «Ο Έντι είναι ένα παιδί πολύ σαγηνευτικό. Δεν νομίζω ότι το ένιωσε με εμένα το φλερτ. Φλερτάρει με όλες τις κοπέλες. Αυτό συζητούσαμε και με τον Σάββα. Προσπαθεί να ρίξει τα δίχτυα του παντού».
