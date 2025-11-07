Μελίνα Μακρή: Ο γιος μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα, νόμιζα ότι φταίω εγώ
Μελίνα Μακρή: Ο γιος μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα, νόμιζα ότι φταίω εγώ
Πηγαίνει λογοθεραπεία γιατί έχει καθυστερήσει λίγο η ομιλία του, πρόσθεσε
Για το παιδί της μίλησε η Μελίνα Μακρή και αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την ομιλία του. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι πηγαίνει τον γιο της σε λογοθεραπεύτρια, προκειμένου να βοηθηθεί. Ωστόσο, αποκάλυψε και το άγχος που ένιωσε στην αρχή.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», η Μελίνα Μακρή δήλωσε αρχικά για τον γιο της: «Ο γιος μου είναι 3,5 ετών. Γενικά έχουμε μείνει πίσω, γιατί το παιδί μου δεν μιλάει ακόμα. Πηγαίνει λογοθεραπεία γιατί έχει καθυστερήσει λίγο η ομιλία του. Ήμουν ενοχική, νόμιζα ότι φταίω εγώ».
Δείτε το βίντεο
Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», η Μελίνα Μακρή δήλωσε αρχικά για τον γιο της: «Ο γιος μου είναι 3,5 ετών. Γενικά έχουμε μείνει πίσω, γιατί το παιδί μου δεν μιλάει ακόμα. Πηγαίνει λογοθεραπεία γιατί έχει καθυστερήσει λίγο η ομιλία του. Ήμουν ενοχική, νόμιζα ότι φταίω εγώ».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για την ανησυχία που είχε στην αρχή βλέποντάς τον γιο της να δυσκολεύεται. «Εγώ στην αρχή αγχώθηκα, γιατί όταν πέρασε δύο χρονών και δεν μου έλεγε ¨μαμά" πήγα σε αναπτυξιολόγο. Πρότεινε τις λογοθεραπείες και είπε πως κάποια αγόρια καθυστερούν πολύ την ομιλία τους, είναι λίγο τεμπέλικα», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα