Ο Γούντι Άλεν εξασφάλισε χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για τη νέα του ταινία στη Μαδρίτη
Ο Γούντι Άλεν εξασφάλισε χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για τη νέα του ταινία στη Μαδρίτη
Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες σε Ιταλία και Βαρκελώνη, ο Αμερικανός σκηνοθέτης βρίσκει στήριξη από την περιφέρεια της Μαδρίτης για το 51ο φιλμ της καριέρας του
Χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη 51η ταινία του στη Μαδρίτη εξασφάλισε ο Γούντι Άλεν.
Ο 88χρονος σκηνοθέτης, που πρόσφατα είχε δηλώσει πως έχει «μία από τις καλύτερες ιδέες» της καριέρας του αλλά αναζητούσε χρηματοδότηση, φαίνεται πως βρήκε τελικά τη λύση στην Ισπανία. Η περιφέρεια της Μαδρίτης ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τη νέα κινηματογραφική παραγωγή του Άλεν, με τον όρο το όνομά της να περιλαμβάνεται στον τίτλο της ταινίας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «El País», το πρότζεκτ φέρει προς το παρόν τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026», ακρωνύμιο του «Woody Allen Summer Project».
Αρχικά, ο σκηνοθέτης είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας του στην Ιταλία, ωστόσο το σχέδιο ματαιώθηκε λόγω οικονομικών δυσκολιών, όπως ανέφερε το «World of Reel». Αργότερα, ισπανικά μέσα όπως τα «La Vanguardia», «Rac» και «Tapas» μετέδωσαν πως ο Άλεν θα μετέφερε την παραγωγή στη Βαρκελώνη, όμως και αυτό το εγχείρημα δεν προχώρησε.
Τελικά, η ισπανική πρωτεύουσα φαίνεται πως θα φιλοξενήσει το νέο του κινηματογραφικό εγχείρημα, σηματοδοτώντας την 51η ταινία του σκηνοθέτη, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται με αμείωτο ρυθμό παρά τις δυσκολίες στην εξασφάλιση παραγωγών τα τελευταία χρόνια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο πρόσφατη δουλειά του, το «Coup de Chance» του 2023, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά και έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Το φιλμ χαρακτηρίστηκε από πολλούς κριτικούς ως το καλύτερό του έργο μετά το «Blue Jasmine» του 2013, επιβεβαιώνοντας ότι ο Γούντι Άλεν παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου.
Ο 88χρονος σκηνοθέτης, που πρόσφατα είχε δηλώσει πως έχει «μία από τις καλύτερες ιδέες» της καριέρας του αλλά αναζητούσε χρηματοδότηση, φαίνεται πως βρήκε τελικά τη λύση στην Ισπανία. Η περιφέρεια της Μαδρίτης ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τη νέα κινηματογραφική παραγωγή του Άλεν, με τον όρο το όνομά της να περιλαμβάνεται στον τίτλο της ταινίας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «El País», το πρότζεκτ φέρει προς το παρόν τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026», ακρωνύμιο του «Woody Allen Summer Project».
Woody Allen is being granted €1.5M to make a film in Madrid. pic.twitter.com/nfxpZdQkQn— Cinema Solace (@SolaceCinema) October 30, 2025
Τελικά, η ισπανική πρωτεύουσα φαίνεται πως θα φιλοξενήσει το νέο του κινηματογραφικό εγχείρημα, σηματοδοτώντας την 51η ταινία του σκηνοθέτη, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται με αμείωτο ρυθμό παρά τις δυσκολίες στην εξασφάλιση παραγωγών τα τελευταία χρόνια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο πρόσφατη δουλειά του, το «Coup de Chance» του 2023, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά και έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Το φιλμ χαρακτηρίστηκε από πολλούς κριτικούς ως το καλύτερό του έργο μετά το «Blue Jasmine» του 2013, επιβεβαιώνοντας ότι ο Γούντι Άλεν παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα